Les amateurs de musique ravis retrouvent Glastonbury et Paul McCartney

Les scènes de liesse sont un soulagement pour une industrie de la musique live qui a lutté pour sa survie après que le COVID-19 ait anéanti toute la saison 2020 et une grande partie de la saison 2021, obligeant les lieux à rembourser les billets et à se passer de tout revenu.

"Nous sommes ouverts", a déclaré Michael Eavis, qui a fondé Glastonbury il y a 52 ans, à des foules enthousiastes alors que les premiers des 200 000 fêtards entraient dans sa ferme du sud-ouest de l'Angleterre. "Absolument merveilleux", a-t-il dit. "Je suis ravi de vous voir tous."

Alors que Glastonbury, le plus grand festival de plein air du monde, revient en force, jouant avec les personnes qui ont sécurisé leurs billets en 2019, de nombreux festivals plus petits luttent pour faire face à l'un des environnements économiques les plus difficiles depuis des décennies.

Beaucoup ont reconduit les billets des années précédentes, ce qui limite la possibilité d'augmenter les prix pour refléter la flambée des coûts.

Glastonbury est le seul festival à afficher complet avant même que les têtes d'affiche ne soient annoncées, compte tenu de l'importance de l'affiche précédente, avec des stars allant de Beyonce à David Bowie, de Dolly Parton à Bruce Springsteen et aux Rolling Stones.

Les événements rivaux, souvent mis sur pied par des personnes qui ont attrapé le virus à Glastonbury, ne peuvent pas compter sur ce niveau d'engagement.

"Nous sommes très heureux d'être sortis du bois en termes de restrictions COVID", a déclaré Paul Reed, directeur général de l'Association des festivals indépendants. "Cependant, cela ne s'avère pas être un énorme rebondissement pour les festivals".

Les coûts dans l'ensemble de l'industrie ont augmenté de 20 à 30 %, a-t-il dit, poussés par la pression dans les chaînes d'approvisionnement, une pénurie de travailleurs qualifiés après que beaucoup aient quitté l'industrie et des coûts énergétiques élevés.

"Les festivals sont des entreprises risquées dans le meilleur des cas", a-t-il déclaré, en faisant remarquer que la plupart des festivals indépendants fonctionnaient avec des marges de 10 % ou moins.

Les hausses de prix ont également été limitées. Glastonbury a augmenté son prix à 280 livres, contre 265 livres en 2020.

Un certain nombre de festivals plus petits, comme Brainchild dans l'East Sussex, ont dû annuler.

"La tempête post-pandémique a été parfaite, avec une augmentation significative des coûts due à l'inflation, des problèmes de chaîne d'approvisionnement sans précédent et, surtout, des ventes de billets de dernière minute beaucoup plus lentes que jamais", a déclaré Brainchild dans un communiqué.

Pour beaucoup, passer cette année et organiser un spectacle sera un témoignage de la volonté de l'industrie de survivre.

Dave Lamb et sa femme, qui sont tous deux des familles d'accueil de Derby, dans le centre de l'Angleterre, ont déclaré qu'ils étaient prêts à tout pour échapper aux pressions de la vie quotidienne dans les vastes champs de Glastonbury.

"C'est comme rentrer à la maison", a-t-il déclaré en entrant sur le site. "C'est juste une communauté ; c'est l'un des meilleurs endroits sur terre".