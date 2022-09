Les amateurs de pubs d'Édimbourg boivent à la "mère" de la nation

Faisant référence au discours du nouveau roi sur la loyauté, l'amour et le respect, Ben Lesley, qui prenait un verre avec son père, a déclaré : "Espérons qu'il agisse en conséquence et qu'il soit aussi bon que sa mère. Je veux dire que c'est difficile d'être à la hauteur, et de vivre dans son ombre, mais espérons qu'il pourra s'en sortir par lui-même."

Philip Lesley a déclaré qu'il était "très touché par la façon dont il les a appelés Mama et Papa".

"J'ai hâte de voir ce que le roi Charles III va faire pour ce pays. Je veux dire que sa mère était une personne extraordinaire, l'une des meilleures. Il n'y aura jamais une autre Reine Elizabeth II, jamais, jamais ! Elle était absolument une femme merveilleuse, elle me rappelle beaucoup ma mère", a ajouté l'aînée Lesley.

"Quand je parle à des personnes plus jeunes, elles disent toutes, vous savez Charles devrait s'écarter et laisser William être roi, il devrait s'imposer. Mais je pense que c'est très difficile à dire parce que sa mère était à cheval sur le devoir et la tradition et qu'il devait s'effacer pour son fils, alors cela va à l'encontre de tout ce qu'elle représentait", a déclaré Natalie Barb.

Édimbourg, où se trouve Holyrood, la résidence officielle de la Reine dans la capitale de la ville et à quelque trois heures de Balmoral, accueillera la Reine couchée en état pendant plusieurs jours.

La sécurité sera élevée et la plupart des routes du centre seront fermées alors que le cortège funéraire emmènera le cercueil de Balmoral à Holyrood, puis à la cathédrale St Giles avant de se rendre à Londres.

On s'attend à ce que le public soit autorisé à présenter ses respects en file indienne.