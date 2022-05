Les amateurs de radio taïwanais écoutent les avions de guerre chinois et américains dans un ciel sensible

"Attention !" dit une voix à la radio, s'adressant en mandarin à un avion militaire chinois volant à une altitude de 3 500 mètres. "Vous avez pénétré dans notre zone d'identification de défense aérienne du sud-ouest et vous mettez en danger la sécurité aérienne. Faites demi-tour et partez immédiatement."

Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, se plaint depuis des années des missions répétées de l'armée de l'air chinoise dans sa zone d'identification de défense aérienne (ADIZ), qui n'est pas un espace aérien territorial mais une zone plus large qu'elle surveille en cas de menaces.

Bien que le ministère taïwanais de la Défense détaille ces incursions quasi quotidiennes sur son site Web, y compris des cartes décrivant l'activité, un groupe de passionnés de radio taïwanais comme Hsu a capté le trafic radio correspondant et publié les enregistrements en ligne.

"Les avions communistes chinois sont comme des mouches sur votre table à manger. Si vous les tuez dans votre assiette, votre repas est gâché", a déclaré Hsu, 50 ans, guide touristique et passionné de l'armée. "Tout ce que vous pouvez faire, c'est de leur faire signe de s'éloigner."

L'action connaît des hauts et des bas. Un jour de mai, lorsque Reuters accompagnait Hsu, neuf autres avertissements ont été diffusés aux avions de guerre chinois après celui de l'aube.

Les avions chinois n'ont pas tiré un seul coup de feu et ne se sont pas approchés des côtes de Taïwan, selon l'armée de l'île.

Mais pour Taïwan, de telles incursions équivalent à une guerre d'usure discrète, car l'île fait fréquemment décoller des avions pour intercepter les avions chinois. Le ministère de la défense de Taïwan a qualifié ces vols de tactiques de "zone grise", destinées à épuiser physiquement et financièrement ses défenses aériennes.

Au milieu du déjeuner, l'iPhone de Hsu - qui est relié à une antenne radio séparée - a repéré une autre émission, cette fois en anglais.

"Armée de l'air chinoise, je suis un avion des États-Unis opérant dans l'espace aérien international et exerçant ces droits tels que garantis par le droit international", disait la transmission. "J'opère en tenant dûment compte des droits et des devoirs de tous les États."

Sur une application de suivi des vols, un avion de ravitaillement militaire américain volait vers l'est, au large du sud-ouest de Taïwan, dans le canal Bashi qui sépare l'île des Philippines.

Un porte-parole du commandement indo-pacifique américain a déclaré que des vols de routine sont effectués dans l'espace aérien international conformément au droit international, et que le langage utilisé dans l'émission est conforme aux unités de l'aviation militaire américaine opérant dans l'Indo-Pacifique.

Le même jour, Taiwan a fait décoller des jets pour éloigner six avions chinois, dont deux bombardiers H-6 et un avion anti-sous-marin Y-8, selon le ministère de la défense de l'île.

Le ministère de la défense et le bureau des affaires taïwanaises de la Chine n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

SUR LE PAS DE NOTRE PORTE

Hsu et son équipe ont mis en place une douzaine de points de réception sur des collines à travers Taïwan. Grâce à ces stations et aux applications de suivi des vols, Hsu a dénombré 317 avertissements de Taïwan aux avions de guerre chinois du début de l'année à début mai, soit 3 % de plus que sur la même période l'année précédente.

"Je veux que les gens sachent que les avions communistes chinois sont très proches de nous", a déclaré Hsu, qui publie ses enregistrements sur une page Facebook qui a attiré près de 16 000 adeptes et est largement suivie par les médias taïwanais.

Il a déclaré que rendre ces informations publiques pourrait renforcer le soutien aux forces armées de Taïwan, qui sont éclipsées par celles de la Chine. Le ministère de la défense taïwanais a déclaré qu'il respecte toute opinion qui contribue à renforcer la défense, mais n'a pas fait d'autre commentaire.

En de rares occasions, les pilotes chinois ont répondu aux communications radio de Taïwan.

"C'est l'Armée populaire de libération de la Chine. Je procède à des exercices de routine. Veuillez ne pas interrompre mes activités", indiquait un message en mandarin fin 2020, quelques minutes après que Taiwan ait mis en garde un avion de guerre chinois.

Hsu, un ancien opérateur radar de la marine, a décrit un schéma d'activités au large du sud-ouest de Taïwan dans lequel les avions militaires américains, souvent des avions de ravitaillement et de surveillance, sont suivis par des avions chinois, qui sont mis en garde par l'armée de l'air de Taïwan.

Les experts militaires affirment que les eaux stratégiques de cette région, où le détroit de Taiwan, en grande partie peu profond, descend en profondeur, offrent aux sous-marins un emplacement pour une embuscade, ce qui en fait un point chaud pour les avions anti-sous-marins et de surveillance.

Su Tzu-yun, chargé de recherche au principal groupe de réflexion militaire de Taïwan, l'Institute for National Defence and Security Research, a déclaré que les efforts de Hsu aident le public à comprendre que la menace de la Chine est "très réelle et immédiate".

Il a ajouté que la transparence pourrait également aider les deux armées à éviter un conflit accidentel.

À l'un de ses points de réception, un café au sommet d'une colline surplombant le détroit de Taïwan, Hsu a déclaré qu'il prévoyait d'étendre son réseau pour inclure les communications dans le ciel du nord de Taïwan, où les forces aériennes de la Chine, du Japon et de Taïwan se croisent régulièrement.

"En apparence, nous sommes en paix. Mais la réalité est que des avions communistes chinois volent à notre porte tous les jours", a-t-il déclaré. "Les gens doivent être conscients de la crise".