BRUXELLES, 14 octobre (Reuters) - Les ambassadeurs des 27 Etats membres de l'Union européenne ont été informés dimanche qu'aucun accord sur les termes de la rupture avec la Grande-Bretagne n'avait encore été conclu, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Leur convocation, ce dimanche à Bruxelles, a laissé penser à certains qu'un tel accord était en vue. Un peu plus tôt, des fonctionnaires européens avaient annoncé à Reuters que ce n'était pas le cas et que de nouvelles réunions seraient nécessaires. (Reportage de Gabriela Baczynska et Alastair Macdonald, Jean-Philippe Lefief pour le service français)