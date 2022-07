Les ambassadeurs occidentaux en Chine s'expriment sur la Russie lors d'un rare forum.

S'exprimant lors du Forum mondial de la paix, organisé par l'Université Tsinghua, l'ambassadeur américain Nicholas Burns a qualifié la guerre russe contre l'Ukraine de "plus grande menace pour l'ordre mondial".

M. Burns a déclaré qu'il espérait que les porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères cesseraient de répéter la "propagande russe" accusant l'OTAN d'être responsable de la guerre.

"J'espère que les porte-parole des ministères des affaires étrangères cesseront également de raconter des mensonges sur les laboratoires américains d'armes biologiques, qui n'existent pas en Ukraine", a-t-il déclaré.

M. Burns était flanqué des ambassadeurs britannique et français à sa gauche et d'un conseiller du gouvernement chinois et de l'ambassadeur russe à sa droite. L'organisateur du forum avait présenté la session comme une discussion entre les représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

La Russie qualifie son action en Ukraine d'"opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'allégation fasciste est sans fondement et que la guerre est un acte d'agression non provoqué.

Alors que la session portait sur le vaste sujet "Les Nations Unies et l'ordre mondial", les trois ambassadeurs occidentaux ont critiqué la Russie pour ce qu'ils ont appelé son agression illégale contre l'Ukraine, une caractérisation rejetée par l'ambassadeur russe Andrey Denisov.

L'ambassadrice britannique Caroline Wilson a déclaré au public, composé de diplomates étrangers, d'étudiants et d'universitaires chinois : "Si la Russie fait ce qu'elle veut, nous aurons l'anarchie mondiale".

L'ambassadeur français Laurent Bili a déclaré que la guerre contrevenait à tous les principes fondateurs de l'ordre international.

Les ambassadeurs occidentaux ont également réservé certaines de leurs critiques à la Chine. Wilson et Bili ont tous deux rejeté l'affirmation de la Chine selon laquelle l'aide en armes apportée par l'Europe à l'Ukraine prolongeait la guerre.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont également reproché à la Russie de diffuser de la propagande, de la désinformation et des "absurdités" en alléguant que des pièces d'armes biologiques étaient fabriquées en Ukraine.

Les Nations Unies ont déclaré qu'elles n'étaient pas au courant de l'existence de programmes d'armes biologiques en Ukraine.