Les amis et la famille pleurent la victime de Bucha, devenue le symbole de la guerre qui dure depuis un an en Ukraine.

Iryna Filkina avait 52 ans lorsqu'elle a été tuée dans les premiers jours de la guerre en Ukraine.

Près de quatre semaines après sa mort, qui remonterait au 5 mars, des journalistes ont pu accéder à la ville de Bucha, près de Kiev, après la fuite des forces d'invasion russes.

Filkina faisait partie des morts laissés sans soins sur le bord de la route et les photos prises de sa main retournée dans la boue, avec des ongles rouge vif, ont fait le tour du monde et sont devenues un puissant symbole de la souffrance des civils.

Un an après l'invasion à grande échelle, sa famille et ses amis se sont séparés, leurs vies ayant été bouleversées par le conflit. Mais ils restent unis dans le chagrin pour une femme dont la mort leur semble encore si inutile.

"Pour moi, le monde s'est terminé le 5 mars", a déclaré Svitlana Safonova, la sœur aînée de Filkina, en sanglotant à côté de sa tombe dans un cimetière de la banlieue de Bucha.

"C'est une chose quand quelqu'un meurt après une longue maladie et est enterré. C'en est une autre si quelqu'un est tué de manière inattendue et sans raison", a déclaré la sexagénaire, qui avait apporté 12 roses avec elle par un jour froid et neigeux de début février.

"Et quand on ne sait même pas comment la retrouver pour l'enterrer, pour qu'elle ait un lieu de repos, un endroit où nous puissions venir la visiter", a-t-elle ajouté, faisant référence à la découverte fortuite du corps et de l'identité de Filkina.

Safonova, fréquente régulièrement la parcelle dans l'un des cinq nouveaux cimetières qui, selon les résidents, sont apparus au cours des 12 derniers mois pour accueillir les morts de la guerre.

Bucha se trouvait sur le chemin des Russes vers la ville de Kiev et, bien qu'ils aient fini par être repoussés, le niveau de destruction et les pertes de vies humaines font que Bucha est désormais synonyme de la brutalité des forces d'invasion.

Le maire de Bucha a déclaré que plus de 400 civils y ont été tués par les forces russes, certains abattus les mains attachées dans le dos.

L'Ukraine et l'Occident accusent la Russie de crimes de guerre à Bucha, une allégation que le Kremlin nie. Il a affirmé que les images de cadavres dans les rues de Bucha étaient fausses, et caractérise la guerre comme une opération spéciale visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine.

LE JOUR DE LA MORT DE DIEU

Selon les proches de Filkina, elle a été abattue par des soldats russes alors qu'elle traversait Bucha à vélo pour rentrer chez elle. Reuters n'a pas pu vérifier ce récit de manière indépendante.

Elle est décédée dans la rue Yablunska, une longue artère désormais tristement célèbre à la lisière sud de Bucha, où s'est concentrée une grande partie de la recherche de preuves de crimes de guerre.

Ce n'est qu'au début du mois d'avril que des images de sa dépouille et de celles d'autres civils morts ont commencé à circuler sur des sites Internet et sur les médias sociaux, et c'est là que l'esthéticienne qui a peint les ongles de Filkina a reconnu qui elle était.

"C'était une soirée ordinaire", se souvient Anastasiia Subacheva, une ancienne habitante de Bucha qui a déménagé à Vilnius où elle a trouvé un nouveau foyer et travaille dans un salon de beauté.

"Lorsque je faisais défiler mon fil Instagram, j'ai vu un post avec des photos d'Iryna et la photo de la main. J'ai arrêté de respirer", a-t-elle déclaré à Reuters dans la capitale lituanienne au début du mois.

Quelqu'un avait fait le lien entre la photo du corps et une photo que Subacheva avait postée plus tôt d'une Filkina souriante montrant ses ongles nouvellement peints. Quatre étaient rouges et le cinquième portait un petit cœur violet bordé de vernis argenté.

"J'ai parcouru nos messages et j'ai comparé les photos que j'avais prises d'elle à cette photo. Et c'était elle. J'ai commencé à crier ... J'ai pleuré sur l'épaule de ma mère, je me sentais très vide et blessée."

Safonova a découvert ce qui s'était passé grâce à ses nièces, les filles de Filkina ; les photos qui avaient circulé, notamment par Reuters le 2 avril, ont aidé la famille à retrouver le corps. Les filles ont lancé un fonds de charité appelé "Mama Ira" afin de collecter des fonds pour les enfants touchés par la violence à Bucha.

Subacheva a rappelé comment Filkina, opératrice de chauffage dans un centre commercial populaire de Kiev au moment de sa mort, avait suivi une formation pour devenir maquilleuse et avait pris plusieurs cours avec elle en février.

Les deux femmes sont devenues proches, et Subacheva a déclaré que son amie plus âgée l'avait inspirée à vivre pleinement sa vie.

"Quand je pense à elle, j'ai envie de sourire", a-t-elle dit.

Lorsqu'on lui a demandé ce que le 24 février, premier jour de l'invasion russe à grande échelle, signifiait pour elle à l'approche du premier anniversaire, Subacheva a pris le temps de réfléchir avant de répondre.

"C'est le jour où Dieu est mort [...]. C'est le jour où ma vie a été volée. Le 24 février est le jour où la vie a été enlevée à tous les Ukrainiens, mais nous essayons de la récupérer."