Les analystes bancaires et les investisseurs s'inquiètent des perspectives de dépenses alors que les risques d'inflation augmentent

Les dépenses de consommation américaines augmentent depuis des mois, alors que le pays émerge de la pandémie de COVID-19 et que les Américains rattrapent le temps perdu en voyageant, en faisant du shopping et en mangeant au restaurant, selon les banquiers et les économistes.

Malgré cet élan, certains signes montrent que la fin de l'aide financière de l'époque de la pandémie et l'inflation qui atteint des sommets inégalés depuis 40 ans, exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, commencent à nuire aux finances des Américains à faibles revenus.

Les dirigeants de JPMorgan Chase & Co, Bank of America et Wells Fargo & Co, qui ensemble représentent environ la moitié des ménages américains, affirment depuis des mois que le consommateur américain est en bonne santé, qu'il dépense davantage et utilise les soldes de ses comptes, qui ont augmenté pendant la pandémie, pour rembourser ses cartes de crédit et autres dettes.

Jusqu'à présent, disent-ils, les dépenses de consommation semblent se maintenir. Mais les perspectives de croissance des revenus et la réalité de la hausse des coûts des biens de consommation courante annoncent des problèmes.

Bank of America, la deuxième plus grande banque américaine, a déclaré que ses clients ont dépensé 63 milliards de dollars en février sur des cartes de débit et de crédit, soit 21 % de plus qu'il y a un an, avec des dépenses plus élevées pour les voyages, les repas, les transports publics et les abonnements à des salles de sport.

"Nous avons constaté une forte poursuite des tendances en matière de paiements et de dépenses en février", a déclaré Mary Hines Droesch, responsable des produits destinés aux consommateurs et aux petites entreprises chez Bank of America. "(Les données) suggèrent que davantage de consommateurs retournent au bureau et reprennent leurs activités en personne."

Les ventes au détail aux États-Unis en février ont augmenté de plus de 17 % par rapport à l'année dernière, bien que la croissance d'un mois à l'autre ait légèrement ralenti, les Américains revenant d'une frénésie de dépenses en janvier, selon les données du département américain du commerce.

"Malgré une inflation record et un moral des consommateurs au plus bas depuis 11 ans, la consommation américaine, en particulier les ventes au détail, a fait preuve de résilience", a déclaré Lisa Shalett, responsable des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management.

Le comportement des consommateurs a été soutenu par un marché du travail tendu, un excès d'épargne et des "bilans solides des ménages", a-t-elle ajouté.

D'autres données seront disponibles le 13 avril, lorsque JPMorgan donnera le coup d'envoi de la saison des résultats, suivi de Wells Fargo le 14 avril et de Bank of America le 18 avril.

Alors que les gens reprennent leurs anciennes habitudes de consommation, la confiance en leurs perspectives d'augmentation significative de leurs revenus au cours des deux prochaines années est à son plus bas niveau depuis huit ans, selon les données de l'Université du Michigan, et les économistes affirment que les revenus réels, une mesure plus spécifique de la richesse, s'effondrent.

Jason Briggs, analyste économique chez Goldman Sachs, prévoit que le revenu réel des ménages ne progressera que de 0,5 % en 2022, et que le revenu des personnes les moins bien rémunérées diminuera cette année en raison de l'inflation et de la fin des aides gouvernementales.

"Le plus grand vent contraire à la croissance des dépenses réelles en 2022 est la très faible croissance du revenu réel", a écrit Briggs dans une obligation aux investisseurs la semaine dernière.

Un domaine de prêt - les voitures - voit une augmentation des défaillances des emprunteurs qui ont la qualité de crédit la plus faible.

Les défauts de paiement sur les prêts automobiles ont augmenté en février pour le neuvième mois consécutif, menés par les emprunteurs à risque, selon un rapport de Manheim Consulting. Le rapport indique également que le pourcentage de prêts automobiles subprime en sérieuse défaillance est à son plus haut niveau depuis 2006, bien que la proportion de l'ensemble des prêts subprime soit proche de son plus bas niveau.

La semaine dernière, la Réserve fédérale de New York a identifié une autre raison possible de problèmes à l'horizon : 37 millions d'emprunteurs de prêts étudiants fédéraux devront recommencer à effectuer des paiements à partir de mai.

Les paiements sur les prêts étudiants fédéraux sont suspendus depuis mars 2020, lorsque le gouvernement a temporairement placé ces prêts en suspension administrative.

Pendant ce temps, les 10 millions d'emprunteurs avec des prêts étudiants privés qui ont dû continuer à effectuer des paiements "se sont débattus avec leur dette", ont écrit les analystes de recherche de la Fed de New York.

"Les difficultés rencontrées par ces emprunteurs dans la gestion de leurs prêts étudiants (privés) et de leurs autres dettes suggèrent que les emprunteurs (de prêts étudiants fédéraux) seront confrontés à une hausse des défaillances une fois que l'abstention administrative prendra fin et que les paiements reprendront", ont écrit les chercheurs de la Fed de New York dans un billet de blog.