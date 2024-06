Le Premier ministre indien Narendra Modi devrait remporter un troisième mandat consécutif, un record, alors que le dépouillement des 642 millions de votes de la plus grande élection au monde a commencé mardi.

Toutefois, les actions indiennes et la roupie ont fortement chuté, tandis que les rendements obligataires ont augmenté, les premières tendances suggérant que l'alliance dirigée par le Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi est en tête des premières tendances de vote, mais que la marge de victoire pourrait ne pas être aussi importante que ne le suggèrent les sondages de sortie des urnes.

Voici quelques réactions d'analystes du marché :

KRANTHI BATHINI, DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE DES ACTIONS, WEALTHMILLS SECURITIES, MUMBAI

"Les chiffres de l'Alliance démocratique nationale (NDA) sont faibles et inférieurs aux attentes. Nous assistons donc à des prises de bénéfices car les investisseurs sont nerveux. Nous devons attendre encore une heure pour plus de clarté. Mais nous pouvons nous attendre à ce que les prises de bénéfices se poursuivent et s'étendent si ces tendances se maintiennent."

"L'Alliance nationale indienne pour le développement et l'inclusion (INDIA), qui a obtenu environ 200 sièges, montre la force de l'opposition, ce qui a déclenché des prises de bénéfices. Mais les premières heures, une heure de plus nous donneront des tendances claires."

"Dans le cas d'un mandat fragmenté, les marchés chuteront davantage, c'est évident, surtout après l'exubérance des marchés ces derniers temps.

VIVEK BHUTORIA, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS, FEDERATED HERMES, LONDRES

"Les marchés se sont redressés à la suite des résultats attendus des élections et il est très difficile de ne pas être optimiste à l'égard de l'Inde. L'économie indienne est en passe de croître d'environ 7 % dans un avenir prévisible et, en termes nominaux, peut-être d'environ 11 %. Les moteurs de cette croissance sont de nature très durable. Vous regardez ensuite l'industrie manufacturière, où l'Inde a été à la traîne par rapport à d'autres économies, mais nous voyons maintenant l'accent mis sur les politiques visant à augmenter la part de l'Inde dans l'industrie manufacturière".

"Des politiques sont mises en place pour attirer les investissements et le réalignement de la chaîne d'approvisionnement mondiale profitera à l'Inde au fil du temps. Nous commençons déjà à en voir les bénéfices en termes d'exportations d'électronique et de produits chimiques.

CHARU CHANANA, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DE CHANGE, SAXO, SINGAPOUR

"Le marché reste prudent car il n'est pas encore évident que le parti au pouvoir soit en mesure d'obtenir la majorité de 400 sièges qu'il s'était fixé. Cependant, une victoire confortable signifiera que les marchés indiens continueront à voir des flux croissants sur la base d'un environnement macro solide couplé aux vents arrière structurels de la démographie, de la numérisation et de la pénétration croissante dans les cycles de fabrication mondiaux."