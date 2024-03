La Banque du Japon mettra fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs en avril, selon un peu moins des deux tiers des économistes interrogés par Reuters, bien qu'une minorité croissante s'attende désormais à ce que cela se produise ce mois-ci, contre seulement quelques personnes interrogées en février.

Au cours des derniers jours, certains se sont penchés sur l'imminence d'une première étape vers l'abandon d'un programme de relance qui dure depuis des décennies, sous l'effet d'informations faisant état de fortes hausses de salaires dans les grandes entreprises et de commentaires optimistes des responsables politiques de la BOJ sur l'objectif en matière d'inflation.

La banque centrale soutient depuis longtemps qu'une croissance robuste des salaires est une condition préalable à l'abandon de ses mesures accommodantes.

La fin des taux d'intérêt négatifs, qui sont en place depuis 2016, marquerait un changement de politique historique et constituerait la première hausse des taux d'intérêt au Japon depuis 2007, juste avant la crise financière mondiale.

Douze économistes sur 34, soit 35 %, ont choisi la réunion de deux jours de la BOJ se terminant mardi pour mettre fin aux taux négatifs, selon le sondage du 11 au 14 mars. Ce chiffre est en hausse par rapport à l'enquête de février (7 %, soit seulement deux répondants sur 30).

Le mois d'avril reste le premier choix, avec 21 sur 34, soit un peu moins des deux tiers des économistes interrogés.

La BOJ devrait disposer de plus d'informations pour prendre une décision en avril, y compris le niveau de confiance des entreprises et les perspectives grâce à son rapport "tankan" et les tendances de l'économie locale lors d'une réunion des directeurs de succursale, a déclaré Kohei Okazaki, économiste principal chez Nomura Securities.

"En outre, la réunion d'avril sera pratique dans la mesure où le rapport trimestriel sur les perspectives sera publié, ce qui permettra de mieux rendre compte des changements de politique.

Mais le nombre de prévisionnistes qui estiment qu'un changement est imminent est de plus en plus important.

"Le report de la levée des taux d'intérêt négatifs pourrait se retourner contre vous", a déclaré Satsuki Kimura, économiste à l'Institut de recherche Meiji Yasuda, qui avait précédemment choisi le mois d'avril.

Une série d'indicateurs économiques faibles aux États-Unis et la spéculation croissante d'une réduction des taux de la Réserve fédérale pourraient renforcer le yen et affaiblir les actions, ce qui rendrait plus difficile pour la BOJ de prendre une décision contraire, a-t-elle dit.

Une majorité écrasante des 52 économistes qui ont donné leur avis sur le taux de dépôt de la BOJ à la fin du trimestre ont dit -0,1 % ou 0,0 % à la fin de la période janvier-mars. Quatre d'entre eux prévoyaient qu'il atteindrait 0,1 %, et 13 l'estimaient pour la fin de la période avril-juin.

Seule une entreprise - JP Morgan - a choisi des mois autres que mars ou avril pour mettre fin aux taux d'intérêt négatifs.

Une forte majorité de 80 % des économistes interrogés, 24 sur 30, s'attendent à ce que la banque centrale mette fin au contrôle de la courbe des taux (YCC) - une politique qui guide le rendement des obligations à 10 ans autour de 0 % avec un plafond souple de 1 % - soit ce mois-ci, soit le mois prochain.

Ce chiffre dépasse largement celui des autres qui s'attendent simplement à une modification de cette politique. Ces résultats sont à peu près conformes à ceux du sondage de février.

Sur les 26 économistes qui ont prédit la fin de YCC, 31 % ont choisi le mois de mars et 62 % le mois d'avril. Presque toutes les personnes interrogées ont déclaré que la fin des taux négatifs interviendrait simultanément au cours de ces deux mois.

Outre mars et avril, 3 % des personnes interrogées ont choisi juillet et 3 % septembre.

L'agence de presse japonaise Jiji a rapporté la semaine dernière que la BOJ envisageait de remplacer le YCC par un nouveau cadre quantitatif qui indiquerait à l'avance le montant des obligations qu'elle achèterait à l'avenir.

La BOJ offrira probablement des indications numériques sur le montant des obligations d'État qu'elle achètera lorsqu'elle mettra fin au YCC et aux taux d'intérêt négatifs, selon des sources qui se sont confiées à Reuters.

(Pour d'autres articles de l'enquête Reuters sur l'économie mondiale :)