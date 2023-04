Les autorités chinoises devraient maintenir inchangés les indices de référence des prêts lors de la fixation mensuelle de jeudi, selon une enquête Reuters, car la reprise économique est en bonne voie, comme en témoignent les données du premier trimestre, meilleures que prévu.

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide que prévu au premier trimestre, réduisant l'urgence pour les autorités d'assouplir la politique monétaire pour soutenir la reprise, ont déclaré les traders et les économistes.

Le taux préférentiel de prêt (LPR), que les banques facturent normalement à leurs meilleurs clients, est calculé chaque mois après que 18 banques commerciales désignées aient soumis des taux proposés à la Banque populaire de Chine (PBOC).

Dans un sondage réalisé auprès de 30 observateurs du marché, 27 d'entre eux ne prévoyaient aucun changement ni pour le LPR à un an, ni pour celui à cinq ans.

Les trois répondants restants prévoient une réduction marginale de 5 points de base de la LPR à un an ou à cinq ans.

"Avec la lecture (des données) meilleure que prévu au premier trimestre et la faible base de l'année dernière dans les trimestres à venir, l'objectif de croissance 'autour de 5,0 %' pour cette année pourrait être un fruit à portée de main", ont déclaré les analystes de Citi dans une note aux clients.

Le consensus sur la stabilité des prêts à moyen terme est également apparu alors que la banque centrale a renforcé le soutien des liquidités à l'économie en renouvelant les prêts à moyen terme arrivant à échéance avec des offres de liquidités plus élevées pour le cinquième mois lundi, tout en maintenant le taux d'intérêt inchangé, comme cela était largement attendu.

Le taux d'intérêt sur les prêts à moyen terme (MLF) sert de guide au LPR.

"Nous ne prévoyons pas de réduction du MLF à un an ou du LPR à un an à court terme, car la Chine est toujours dans une phase de reprise et la Réserve fédérale américaine n'a pas encore terminé son cycle de hausse des taux d'intérêt", a déclaré Lin Li, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux pour l'Asie à la MUFG Bank.

On s'attend généralement à ce que la Fed relève une nouvelle fois son taux directeur en mai, tandis que l'assouplissement monétaire en Chine pourrait creuser davantage les écarts de rendement entre les deux plus grandes économies du monde, ce qui nuirait au yuan et risquerait d'entraîner des sorties de capitaux.