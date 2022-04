Les analystes revoient à la hausse les prévisions du prix du carbone dans l'UE, mais mettent en garde contre les risques liés à l'Ukraine.

Les quotas européens (EUA) devraient atteindre une moyenne de 85,22 euros par tonne en 2022 et de 94,23 euros en 2023, selon une enquête de Reuters auprès de huit analystes. Ces chiffres sont en hausse de 1,3 % et 2,7 % respectivement par rapport aux prévisions faites en janvier.

Les prévisions pour les prix de 2024 ont augmenté de 4 % pour atteindre 97,90 euros/tonne.

Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (ETS), oblige les fabricants, les compagnies d'électricité et les compagnies aériennes à payer pour chaque tonne de dioxyde de carbone qu'ils émettent dans le cadre des efforts de l'Europe pour atteindre ses objectifs climatiques.

"Avec les prix élevés du gaz et l'incertitude quant à l'approvisionnement en gaz russe, nous nous attendons à ce que les centrales électriques au charbon tournent à plein régime dans toute l'Europe, ce qui maintiendra la demande de quotas d'émission de gaz à effet de serre de la part des services publics, a déclaré Ingvild Sorhus, analyste principal du carbone chez Refinitiv.

Les prix élevés du gaz font qu'il est plus économique pour certains générateurs de brûler du charbon, qui produit environ deux fois plus d'émissions de dioxyde de carbone que les centrales à gaz.

Sorhus et d'autres analystes ont toutefois prévenu que l'incertitude demeure quant à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'impact que cela pourrait avoir sur les prix de l'énergie et la demande industrielle en Europe.

"La persistance des prix élevés de l'énergie pose le risque d'une destruction de la demande industrielle qui - à son tour - est baissière pour les prix de l'EUA", a déclaré Goda Aglinskaite, analyste de marché chez ClearBlue.

En moyenne cependant, les prévisions montrent que les prix vont augmenter au cours des prochaines années à partir des niveaux actuels autour de 84,00 euros la tonne .

"Le SCEQE reste structurellement haussier en raison de la politique Fit for 55... d'où notre prévision d'une hausse des prix des AUE au cours des prochaines années", a déclaré Benjamin Lee, analyste chez Energy Aspects.

Les pays de l'UE et le Parlement européen négocient cette année une série de mesures vertes, appelée la politique Fit for 55, destinée à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de l'UE de 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.