Les anciennes éditions de la NZZ accessibles en ligne

Berne (awp/ats) - Le public pourra librement accéder à l'ensemble des éditions de la NZZ dès 2021. Près de deux millions de pages seront numérisées et publiées sur la plateforme des journaux numérisés des bibliothèques suisses.

Un embargo de 25 ans a été fixé. Ainsi, en 2021, les lecteurs pourront consulter les éditions jusqu'en 1996, précise Florian Steffen, responsable du service de numérisation de la Bibliothèque nationale. L'année 1997 sera accessible en 2022.

La Bibliothèque centrale de Zurich a déjà traité les éditions parues entre 1780 et 1950. Avec ses partenaires, elle s'attellera aux éditions restantes, communiquent jeudi la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque centrale de Zurich et la NZZ.

Le coût de la numérisation et de la mise en ligne est estimé à un million de francs suisses. La Bibliothèque nationale et la Bibliothèque centrale de Zurich financeront chacune 20%. Le fonds de la loterie du canton et la fondation UBS pour la culture financeront le reste.

