Les anciens banquiers de Goldman font appel à LinkedIn et aux chasseurs de têtes sur le marché fragile de l'emploi dans le secteur financier.

Goldman a intensifié les licenciements mercredi dans le cadre d'une vaste campagne de réduction des coûts. Environ un tiers des personnes touchées proviennent de la division de la banque d'investissement et des marchés mondiaux, a déclaré une source familière de l'affaire.

Les rivaux du titan de Wall street ont également commencé à supprimer des emplois alors que les banques mondiales se préparent à la récession et que des coupes plus larges et plus profondes sont attendues dans tout le secteur si l'activité de négociation reste faible.

Au moins 5 000 personnes risquent d'être licenciées par diverses banques. Outre les quelque 3 200 personnes de Goldman, Morgan Stanley a supprimé environ 2 % de ses effectifs, soit 1 600 emplois, a déclaré le mois dernier une source au fait de la question, tandis que HSBC se débarrasse d'au moins 200 personnes, ont déclaré des sources à Reuters.

La suppression d'emplois attendue depuis longtemps chez Goldman fait suite à une campagne de recrutement pendant la pandémie, qui a vu l'effectif total de la banque dépasser 49 000 personnes.

Mais la spirale de l'inflation et la montée des tensions géopolitiques dans le sillage de la guerre en Ukraine ont entraîné une forte baisse de certaines activités critiques de banque d'investissement, obligeant les patrons de banque soucieux des coûts à se préparer à des temps plus maigres.

"La série de réductions d'effectifs dans les banques a poussé des centaines de banquiers à partir et a créé encore plus de concurrence sur le marché du travail local", a déclaré à Reuters Arnaldo Oliveira, fondateur et directeur général du cabinet de recrutement Orion Executive Search International.

"Tout le monde dans les banques est anxieux, sans aucun doute. Nous avons vu des banquiers au niveau de directeur général se faire licencier ces derniers jours", a-t-il ajouté.

Certaines des personnes touchées chez Goldman prennent contact avec des cabinets de recherche de cadres et des spécialistes du recrutement en banque d'investissement, a déclaré une source de chasseurs de têtes ayant connaissance de l'affaire, tandis que d'autres cherchent des opportunités sur LinkedIn, la plate-forme de réseautage professionnel en ligne.

Seth Johnson, un agent de conformité de la banque d'investissement basé à Salt Lake City, UT, a écrit sur LinkedIn : "Mon rôle a été parmi ceux qui ont été touchés par la réduction à grande échelle de Goldman Sachs aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui vont me manquer dans ce rôle, mais je suis optimiste quant au prochain chapitre."

Johnson, qui a travaillé chez Goldman Sachs pendant plus de six ans, a refusé de commenter.

PIVOT TECHNOLOGIQUE

Alors que la nouvelle des réductions d'effectifs chez Goldman se répandait dans le monde entier mercredi, la banque a déclaré qu'elle reconnaissait les défis auxquels sont confrontés ceux qui partent.

"Nous savons que c'est un moment difficile pour les personnes qui quittent la société. Nous sommes reconnaissants de la contribution de tous nos collaborateurs et nous leur apportons notre soutien pour faciliter leur transition", indique un mémo consulté par Reuters et signé par Tony Fratto, responsable mondial de la communication de la banque.

La banque a refusé de commenter les dizaines de messages postés sur LinkedIn par certains de ses employés licenciés.

M. Oliveira a déclaré que certains banquiers qui ont contacté des recruteurs comme lui envisagent de laisser tomber la banque d'investissement pour d'autres postes.

"Ils envisagent même des opportunités en dehors des banques, comme le conseil en fusions et acquisitions et l'espace Private Equity", a-t-il ajouté.

Un deuxième chasseur de têtes de la banque d'investissement basé à Londres a déclaré qu'il sera "toujours utile" d'avoir la marque Goldman Sachs sur son CV, mais que les banquiers seniors risquent de trouver la recherche d'emploi plus difficile.

Les banquiers juniors et de niveau intermédiaire ont la possibilité de se tourner vers des postes dans le secteur de l'achat et de la technologie, a déclaré le chasseur de têtes, tandis que les négociateurs ayant de l'expérience dans le domaine du capital-investissement sont également considérés comme les plus demandés, ce segment du secteur des fusions et acquisitions mondiales étant considéré comme susceptible de se rallier en premier.

"Je viens d'une famille rurale et j'ai dû surmonter des restrictions sociales et financières pour venir ici", a écrit sur LinkedIn Shilpi Soni, un ingénieur logiciel basé à Dallas qui a travaillé pour la banque pendant 19 mois.

"Sachant d'où je suis partie, être licenciée fait mal. Mais, je garde l'espoir que ce n'est peut-être pas la fin de mon voyage ici aux États-Unis."

Soni n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par Reuters via LinkedIn.