Six anciens agents blancs des forces de l'ordre du Mississippi ont été condamnés mercredi à des peines allant de 10 à 45 ans de prison pour leur rôle dans les tortures et les abus sexuels infligés par la "Goon Squad" à deux hommes noirs.

Les prévenus ont été condamnés par le tribunal du comté de Rankin, à Brandon, où ils ont plaidé coupable en août à des accusations d'agression aggravée, de cambriolage, de violation de domicile et d'entrave aux poursuites.

Les hommes étaient accusés d'avoir participé à une violation de domicile en janvier 2023, qui s'est distinguée parmi des dizaines d'affaires de mauvaise conduite de la police à caractère racial ces dernières années par sa brutalité calculée qui fait froid dans le dos.

Les deux victimes, Michael Corey Jenkins et Eddie Terrell Parker, ont été menottés, déshabillés, battus, agressés sexuellement et soumis à des décharges électriques de Taser et à une simulation de noyade pendant que les policiers leur criaient des insultes raciales, selon les comptes rendus déposés par les procureurs dans l'affaire.

L'avocat de Jenkins, Malik Shabazz, a lu une déclaration au nom de son client avant la sentence. "Ils ont essayé de me priver de ma virilité. Ils m'ont fait des choses inimaginables dont les effets resteront à jamais dans ma vie", a déclaré l'avocat.

Chacun des anciens officiers, qui étaient enchaînés et habillés en tenue de prisonnier, a pris la parole à son tour devant le juge Steve Ratcliff de la Cour d'appel.

Il a condamné trois d'entre eux - Brett McAlpin, Jeffrey Middleton et Daniel Opdyke - à 20 ans de prison, Christian Dedmon à 25 ans et Joshua Hartfield à 15 ans.

Hunter Elward, qui a été condamné à 45 ans de prison, était accusé d'avoir enfoncé un pistolet dans la bouche de Jenkins lors d'un "simulacre d'exécution" qui a mal tourné lorsqu'il a appuyé sur la gâchette, comme l'ont montré les dossiers du tribunal. La mâchoire de Jenkins a été brisée et sa langue a été lacérée par le coup de feu.

Cinq des anciens hommes de loi ont travaillé pour le bureau du shérif du comté de Rankin. Hartfield était un ancien enquêteur de la police des stupéfiants de Richland, dans le Mississippi.

Les hommes purgeront leur peine de prison d'État en même temps que les peines allant de 10 à 40 ans prononcées il y a deux semaines par le tribunal fédéral. Ils avaient plaidé coupable en août à des accusations fédérales de conspiration en matière de droits civils, de conspiration en vue d'entraver la justice et d'entrave à la justice.