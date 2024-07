Les anciens rivaux de Donald Trump pour l'investiture républicaine, Nikki Haley et Ron DeSantis, ont soutenu sans réserve sa candidature lors de la convention du parti, dans une démonstration d'unité quelques jours après qu'il ait survécu à une tentative d'assassinat.

Mme Haley, qui avait qualifié M. Trump d'inapte à exercer ses fonctions pendant sa campagne, a exhorté ses partisans à voter pour lui plutôt que pour le président démocrate Joe Biden "pour le bien de notre nation".

"Vous n'avez pas besoin d'être 100% d'accord avec Trump pour voter pour lui", a déclaré Mme Haley, ancienne ambassadrice des Nations unies et gouverneure de Caroline du Sud, après être montée sur scène sous un mélange d'applaudissements et de huées. "Prenez-moi au mot".

M. DeSantis, le gouverneur conservateur de Floride dont la campagne s'est essoufflée en début d'année, a reçu un accueil chaleureux de la part de la foule alors qu'il attaquait M. Biden, 81 ans, qu'il jugeait trop vieux pour le poste.

L'oreille droite bandée après la tentative d'assassinat de samedi, M. Trump a applaudi depuis sa loge dans l'arène, où il était assis aux côtés de son colistier, le sénateur américain J.D. Vance. M. Vance, lui-même ancien fervent détracteur de M. Trump devenu un fervent partisan, sera la tête d'affiche de la troisième soirée de la convention, mercredi.

Cette démonstration d'harmonie avait pour but de contraster avec les démocrates, qui ont passé des semaines embourbés dans des tensions internes au parti sur la question de savoir si M. Biden devait abandonner sa candidature à la réélection après sa performance médiocre lors du débat du 27 juin contre M. Trump, âgé de 78 ans.

De nombreux discours de la soirée à Milwaukee - centrés sur le thème de la loi et de l'ordre - ont été imprégnés de la rhétorique anti-immigrés de M. Trump, les orateurs dénonçant avec colère les politiques de M. Biden concernant la frontière sud.

Kari Lake et Bernie Moreno, qui se présentent respectivement dans des courses très médiatisées au Sénat américain en Arizona et en Ohio, ainsi que les sénateurs américains Ted Cruz (Texas) et Tom Cotton (Arkansas) ont tous qualifié le flux de migrants d'"invasion".

Alors que les passages à la frontière atteignaient des niveaux record pendant le mandat de M. Biden, les arrestations ont fortement diminué en juin, après que le président a mis en œuvre une vaste interdiction d'asile.

Anne Fundner, une mère dont le fils adolescent est mort empoisonné au fentanyl, a déclaré qu'elle tenait les démocrates pour responsables. La famille de Rachel Morin, une femme du Maryland qui, selon les autorités, a été violée et tuée par un immigrant salvadorien qui avait franchi illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique à plusieurs reprises, a également blâmé les politiques de M. Biden.

M. Trump a mis l'accent sur le meurtre de Mme Morin lors de sa campagne électorale, au cours de laquelle il a souvent diabolisé les immigrés en les qualifiant de criminels violents. Des études montrent que les immigrés ne commettent pas plus de crimes que les Américains de naissance.

M. Trump s'est engagé à lancer la plus grande campagne d'expulsion de l'histoire des États-Unis.

Certaines de ces attaques virulentes contredisent le message d'unité nationale que M. Trump avait promis de délivrer après la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet lors d'un rassemblement en Pennsylvanie samedi dernier.

Mais Lara Trump, sa belle-fille et co-présidente du Comité national républicain, a clôturé la soirée en changeant de ton, déclarant que les Américains devaient se souvenir que "ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise".

Au lendemain de la fusillade, les craintes des électeurs concernant la profonde polarisation du pays à l'approche des élections du 5 novembre semblent s'être aggravées.

Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé lundi et mardi, 80 % des électeurs - dont une proportion similaire de républicains et de démocrates - s'accordent à dire que "le pays est en train d'échapper à tout contrôle".

Les autorités n'ont pas encore identifié le motif de la fusillade. Le tireur, âgé de 20 ans, a été tué sur place par les services secrets américains.

Lors de son premier discours de campagne depuis la tentative d'assassinat, Joe Biden a déclaré mardi à Las Vegas aux électeurs noirs qu'il était "tout à fait prêt" à être réélu, rejetant une nouvelle fois les appels de certains démocrates à se retirer.

La convention de quatre jours s'achèvera jeudi par le discours de M. Trump, qui acceptera officiellement l'investiture du parti pour affronter M. Biden lors d'un match retour en 2020.