Les anciens traders de JP Morgan sont jugés aux États-Unis pour racket.

L'ancien chef du bureau mondial des métaux précieux de la banque, Michael Nowak, le négociant en métaux précieux Gregg Smith et le vendeur Jeffrey Ruffo sont accusés de racket et de conspiration dans le cadre de l'affaire la plus agressive du ministère de la Justice des États-Unis à ce jour, qui vise la tactique de négociation manipulatrice connue sous le nom de spoofing.

Cette tactique consiste à placer puis à annuler rapidement des ordres d'achat ou de vente pour créer faussement l'impression d'une demande ou d'une offre élevée. Les trois hommes sont accusés d'avoir utilisé cette tactique pour manipuler les contrats à terme sur des métaux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium entre 2008 et 2016.

Les avocats des défendeurs n'ont pas répondu à une demande de commentaire jeudi.

Le spoofing a été interdit en 2010 lorsque le Congrès a adopté la loi Dodd-Frank après la crise financière. Depuis lors, les procureurs ont fait valoir que les cas précédents constituaient une fraude.

La loi sur le racket, une loi fédérale promulguée en 1970 pour démanteler la mafia, est rarement utilisée pour poursuivre la criminalité d'entreprise. Elle permet aux procureurs d'inculper un groupe d'individus, y compris ceux qui sont indirectement impliqués dans des actes répréhensibles présumés, sur la base de leur participation à une "entreprise criminelle".

Better Markets, une organisation à but non lucratif de Washington qui plaide en faveur d'une réglementation financière plus stricte, a qualifié l'affaire de "changement de donne potentiel", car la loi sur le racket permettrait aux procureurs de demander des peines sévères si les défendeurs sont condamnés.

En plus du racket et de la conspiration, Nowak fait face à 13 autres accusations, dont la fraude, l'usurpation d'identité et la tentative de manipulation du marché, et Smith fait face à 11 autres accusations.

Christopher Jordan, un trader qui a quitté JPMorgan en 2009, a également été inculpé et sera jugé séparément.

Le procès devant un jury devrait durer environ cinq semaines. Les procureurs devraient appeler trois anciens traders en tant que témoins coopérants, qui ont tous séparément plaidé coupable pour des charges connexes. Les victimes présumées du stratagème pourraient également venir à la barre, selon les documents judiciaires.

La manipulation des matières premières et en particulier l'usurpation d'identité sont devenues une préoccupation majeure du ministère de la Justice, qui a engagé plusieurs autres poursuites ces dernières années, notamment contre NatWest et d'anciens traders de la Deutsche Bank et d'UBS.

JPMorgan a également accepté en 2020 de payer plus de 920 millions de dollars et a admis avoir commis des actes répréhensibles pour régler avec le DOJ et la Commodity Futures Trading Commission la conduite des traders qui ont plaidé coupable ou qui sont en procès.