Les annonceurs sont déterminés à continuer à décrocher des dépenses sur TikTok en raison de son immense popularité auprès des utilisateurs, malgré les menaces d'une interdiction potentielle aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale, ont déclaré des experts en publicité.

Cette constance intervient alors que TikTok, qui appartient à l'entreprise technologique chinoise ByteDance, se bat pour éviter une interdiction aux États-Unis après que des parlementaires ont présenté un projet de loi qui donnerait à l'administration du président Joe Biden le pouvoir d'interdire les applications qui posent des risques pour la sécurité. L'application de vidéos courtes a déjà été interdite sur les téléphones émis par le gouvernement dans de nombreux pays.

TikTok doit organiser une présentation pour les annonceurs jeudi soir à New York dans le cadre de NewFronts, une semaine annuelle d'événements au cours de laquelle les plateformes de médias sociaux et de vidéo en continu dévoilent de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités pour les spécialistes du marketing.

Malgré les inquiétudes concernant son actionnariat chinois, les activités publicitaires de TikTok devraient croître de 36 % pour atteindre 6,83 milliards de dollars cette année, selon le cabinet d'études Insider Intelligence.

Ryan Detert, directeur général d'Influential, une société de marketing d'influence, a déclaré que parmi les clients de la société, "aucun ne dit "ne dépensez pas d'argent sur TikTok"".

"Il n'y a pas de contagion que nous voyons", a-t-il ajouté. Influential a travaillé avec des marques telles que Pepsi et la NFL.

Deux acheteurs de médias dans deux grandes agences de publicité différentes ont déclaré à Reuters que l'examen minutieux de l'application par Washington n'avait pas encore eu d'impact sur les projets de leurs clients sur TikTok. Les deux acheteurs ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter de leurs relations avec TikTok.

Lors de sa présentation jeudi, TikTok annoncera un nouveau format publicitaire qui permettra aux marques de placer des publicités à côté du contenu d'éditeurs tels que BuzzFeed, Dotdash Meredith et NBCUniversal, et donnera une part de 50 % des revenus publicitaires à ces éditeurs.

"TikTok est irremplaçable tant que les annonceurs n'ont pas à le remplacer", a déclaré Mark DiMassimo, fondateur de l'agence de création DiMassimo Goldstein, qui a travaillé avec des marques telles que Hello Fresh et Samsung.

Cependant, plusieurs acheteurs de médias ont reconnu que la menace d'une interdiction aux États-Unis serait "l'éléphant dans la pièce" lors de la présentation aux annonceurs.

Mardi, TikTok a annoncé que son responsable de la confiance et de la sécurité aux États-Unis quitterait l'entreprise la semaine prochaine, laissant l'application sans un cadre clé qui supervisait la modération du contenu et le développement d'outils de sécurité pour la division qui hébergeait les données des utilisateurs américains.

"Il y a beaucoup d'incertitude, combinée à l'incertitude générale concernant la situation économique", a déclaré Stephani Estes, responsable des médias à l'agence de marketing numérique Goodway Group. "Vous devez tenir compte de toutes les éventualités.

TikTok a déclaré qu'il répondait aux préoccupations des annonceurs "de manière directe, dans le cadre d'un dialogue ouvert, fondé sur des faits et continu".