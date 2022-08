Les annulations et retards de vols aux États-Unis cette année dépassent les niveaux de 2019 - données

Les transporteurs américains ont annulé 128 934 vols entre janvier et juillet, soit une augmentation d'environ 11 % par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie, selon les données du site Web de suivi des vols FlightAware. Les retards de vols ont également atteint près d'un million cette année.

American Airlines Group Inc a annulé 19 717 vols, le plus grand nombre parmi les grandes compagnies américaines, suivi de Southwest Airlines Co avec 17 381 vols. Delta Air Lines Inc a déclaré le moins d'annulations avec environ 10 000 vols.

Les compagnies aériennes ont connu une année mouvementée, s'attirant les foudres des régulateurs alors que leur capacité à assurer les vols était mise à mal par une pénurie de pilotes et des tempêtes inattendues.

Les transporteurs ont augmenté leurs tarifs pour répondre à l'augmentation des voyages intérieurs qui se rapprochent rapidement des niveaux pré-pandémiques, mais ils n'ont pas été en mesure de transporter tous les passagers qu'ils ont réservés, ce qui a suscité l'ire des législateurs.

Le mois dernier, deux sénateurs américains ont exhorté le département des transports des États-Unis à infliger des amendes aux compagnies aériennes qui retardent ou annulent des vols en raison de problèmes de personnel ou d'exploitation, tandis que le secrétaire aux transports Pete Buttigieg a demandé un rafraîchissement des règles qui régissent les compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes affirment qu'elles font tout leur possible, notamment en augmentant leur personnel, pour faire face à une reprise rapide du trafic aérien. Elles ont également imputé une grande partie des perturbations estivales des voyages au manque de personnel de contrôle du trafic aérien.

Les retards de vols des compagnies aériennes américaines sont passés à 993 841 cette année, contre 922 400 au cours des sept premiers mois de 2019, selon FlightAware.

Cependant, un certain répit semble être en vue.

"Avec une capacité accrue, des tarifs plus élevés et une demande moindre, les voyageurs peuvent s'attendre à davantage de vols à l'heure et à moins d'annulations à l'automne, au moins jusqu'aux vacances", a déclaré Ken Quinn, associé du cabinet d'avocats Clyde & Co US LLP.

GRAPHIQUE : Annulations de vols aux États-Unis au fil des ans