Les anticipations pour la BCE revues en hausse après la Fed

LONDRES (Reuters) - Les marchés monétaires de la zone euro anticipent jeudi une remontée de 50 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) cette année, les investisseurs revoyant à la hausse leurs anticipations après les annonces de la fédérale américaine.

Cette dernière a relevé son principal taux d'un quart de point mercredi et elle a laissé entendre qu'elle pourrait décider six hausses supplémentaires de même ampleur d'ici la fin de l'année et poursuivre ce resserrement en 2023.

Les contrats à terme sur les marchés monétaires de la zone euro intègrent désormais cinq hausses de dix points de base chacune cette année, soit un total de 50 points de base, contre 44 points mercredi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, a atteint dans les premiers échanges 0,408%, son plus haut niveau depuis novembre 2018.

(Reportage Dhara Ranasinghe et Elizabeth Howcroft, version française Marc Angrand)