Les appareils multifonctions de Konica Minolta dépassent les normes de cybersécurité de l'industrie

MISSISSAUGA, Ontario, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a annoncé aujourd’hui les résultats d’une série de tests de pénétration effectués sur ses appareils multifonctions bizhub i-Series. L’objectif était de vérifier que la gamme est conforme aux normes les plus élevées de confidentialité des données et de sécurité des terminaux. La gamme bizhub i-Series se caractérise par de nombreuses technologies de pointe, dont le stockage sur disque SSD, un nouveau code de base, un micrologiciel et des services infonuagiques intégrés. Aucune vulnérabilité n’a été relevée lors de récents essais réalisés par NTT DATA, un fournisseur de services informatiques de renommée internationale, et par la division de la sécurité de NTT Ltd.



Les appareils connectés à un réseau offrent aux utilisateurs finaux de formidables occasions de collaborer en toute convivialité. Malheureusement, ils sont aussi des cibles attrayantes pour les pirates. En exploitant une faille de sécurité sur un tel terminal, un pirate futé peut exposer tout un réseau au vol de données, perturber les activités et causer des problèmes financiers.

Konica Minolta soumet ses produits à de rigoureux contrôles internes de cybersécurité afin de protéger ses systèmes et de vérifier qu’ils sont conformes aux exigences pertinentes (PCI, HIPAA, FERPA, RGPD). Mais pour démontrer aux clients que ses imprimantes dépassent les normes de cybersécurité de l’industrie, l’entreprise a investi dans un niveau de protection supplémentaire : des tests de pénétration réalisés par NTT DATA et par la division de la sécurité de NTT Ltd.

Pour la réalisation de ces tests, Konica Minolta a fourni à NTT DATA une sélection d’appareils multifonctions avec leur code source. Après avoir tenté pendant environ 80 heures de pirater les appareils, les ingénieurs de NTT DATA n’ont trouvé aucune faille de sécurité majeure. Ces résultats renforcent la réputation de Konica Minolta comme fournisseur de produits sûrs et contribuent au succès de la gamme.

‘‘Nous avons noté une hausse de la demande pour des tests de pénétration sur nos produits, et avons par conséquent choisi de faire appel aux services de NTT DATA, ’’ explique Mario Mottillo, président de Konica Minolta Canada. ‘‘Les clients s’inquiètent de plus en plus de la sécurité, avec raison! Les tests supplémentaires réalisés par NTT DATA peuvent contribuer à leur tranquillité d’esprit.’’

Visitez le site Web de Konica Minolta pour lire le rapport ou visionnez une courte vidéo sur les mesures prises par l’entreprise pour protéger ses systèmes des vulnérabilités.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

Au sujet de NTT DATA

NTT DATA, membre du groupe NTT, est une référence mondiale en matière d’innovation informatique et opérationnelle. Nous contribuons à la transformation de nos clients sur plusieurs plans – services-conseils, solutions adaptées aux différents secteurs, services relatifs aux processus opérationnels, modernisation des TI et de la numérisation, services gérés. Nous leur permettons, ainsi qu’à toute la société, de s’engager avec confiance sur la voie de l’avenir numérique. Nous avons à cœur la réussite à long terme de nos clients et conjuguons rayonnement mondial et ancrage local dans plus de 50 pays. Visitez notre site : ca.nttdata.com/fr .

Au sujet de la division de la sécurité de NTT Ltd.

La division de la sécurité de NTT Ltd. soutient les clients dans un virage numérique axé sur la sécurité. Grâce à des renseignements sans égal sur les menaces, nous vous aidons à prédire, à détecter et à repousser les cyberattaques, tout en soutenant l’innovation et en gérant les risques. Forts d’un réseau mondial comptant des centres des opérations de sécurité, sept centres de R et D et plus de deux mille experts en sécurité, nous gérons des centaines de milliers d’incidents chaque année sur six continents. Nous sommes également des consultants de premier ordre pour la sécurité des applications, grâce à notre plateforme complète reposant sur l’intelligence humaine et artificielle. Nous veillons à une utilisation efficace des ressources en fournissant un éventail judicieux de services de sécurité gérés, de services-conseils en sécurité et de technologies de sécurité.

