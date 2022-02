Les appartements à louer deviennent rares en montagne

Zurich (awp) - Les appartements à louer sont devenus de plus en plus rares dans les communes de montagne. Ils sont aussi dans les régions touristiques que dans des villes comme Zurich ou Genève, a relevé jeudi la société de conseils Wüest Partner dans son monitoring immobilier d'hiver 2022.

Cette évolution est une conséquence de l'initiative sur les résidences secondaires et de l'augmentation de la demande de la part d'habitants de la plaine. Ces derniers ont souhaité profiter des opportunités nouvelles offertes par le télétravail et lier loisirs et travail dans des régions attractives. Avec un taux d'offres de 5,3%, les régions touristiques se retrouvent pour la première fois depuis 2014 sous la moyenne de l'ensemble des communes suisses.

La demande d'appartements en propriété a certes diminué, mais l'offre a également reculé et la demande reste donc supérieure à l'offre. La hausse des prix n'y change rien: selon Wüest Partner, acheter son appartement reste attractif.

Les maisons familiales à vendre sont resté denrée rares: au 4e trimestre, on a relevé 22'700 offres, le niveau le plus faible de ces cinq dernières années. Les prix des maisons dans le haut de gamme ont fortement augmenté, ce qui en a détourné nombre d'acheteurs potentiels.

Pour ce qui est des surfaces commerciales, l'optimisme est de mise. La demande de bureaux a augmenté notamment dans le secteur des finances et celui des collectivités publiques. On peut s'attendre à une augmentation de la demande cette année.

La reprise du commerce de détail se poursuit aussi, grâce au retour des hôtes étrangers notamment. En raison des défis structurels et d'une probable augmentation de la liquidité du marché, les prix des loyers devraient rester sous pression.

