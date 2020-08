Les appartements moins chers côté romand qu'alémanique (étude)

Zurich (awp) - Les prix des appartements sont devenus moins chers en Suisse romande au premier semestre par comparaison avec le semestre précédent, alors qu'au contraire ils ont pris l'ascenseur outre-Sarine. C'est ce que montre la dernière étude réalisée par Moneypark publiée mardi.

En terres francophones, les logements ont accusé un recul moyen des prix de 0,10 point de pourcentage dans la période sous revue. Parallèlement, sur sol germanophone, ils se sont apprécié de 1,10 point de pourcentage, suite à une tendance à la baisse au cours de la dernière période considérée.

Moneypark précise que la crise pandémique du coronavirus ne s'est pas répercutée de façon majeure sur la tendance de la croissance en Suisse alémanique, les prix ayant évolué à la hausse et au même rythme au premier et au second trimestre.

