Les appels à projets de recherche 2021 du programme Autonomie sont ouverts

L'Institut pour la recherche en santé publique (IReSP) a publié en février les textes des appels à projets de recherche du programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap » financés par la CNSA. Lors de l'édition 2020 du programme, la CNSA a soutenu 13 projets en sciences humaines et sociales et en santé publique pour près de 2 600 000 €. Pour participer à l'édition 2021, les candidats ont jusqu'au 31 mai 2021 : à vos claviers !

L'édition 2021 du programme « Autonomie » en bref

En 2021, la CNSA et l'IReSP renouvellent les appels à projets de recherche du programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap » lancés en 2020. Ainsi, chercheurs et parties prenantes du champ de l'autonomie sont invités à candidater dans 4 appels à projets :

un appel à projets générique dit « Blanc » ;

un appel à projets thématique « Établissements, services et transformation de l'offre médico-sociale » ;

un appel à projets thématique « Autisme et Sciences humaines et sociales » ;

un appel à projets « Soutien à la structuration de communautés mixtes de recherche ».

Ce programme de soutien à la recherche finance des projets de recherche finalisée en sciences humaines et sociales et en santé publique, mais également le montage de projet de recherche ou encore l'association des chercheurs et des parties prenantes au sein de communautés mixtes de recherche dans un objectif de structuration autour d'une thématique donnée.

Les candidats ont jusqu'au 31 mai 2021 pour déposer leur projet. Pour plus d'informations sur le dépôt des projets, consultez la rubrique dédiée sur le site de la CNSA (nouvelle fenêtre) ou le site internet de l'IReSP (nouvelle fenêtre).

Les acteurs invités à se mobiliser pour structurer la recherche sur les handicaps rares, notamment dans le cadre de l'appel à projets « Blanc »

Le troisième Schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares (2021-2025), actuellement en cours de signature, prévoit la mise en place d'actions pour favoriser la production, le partage et la diffusion des connaissances sur les handicaps rares.

Les besoins de connaissances issues de la recherche sont importants et visent notamment à mieux connaitre les besoins et les potentialités des personnes concernées et de leurs aidants, ainsi que les obstacles environnementaux susceptibles de conduire à une restriction de leur participation sociale.

Le schéma prévoit de soutenir la production de connaissances scientifiques dans le champ des handicaps rares en invitant les acteurs à poursuivre leurs efforts de structuration d'une communauté de recherche élargie aux parties prenantes, en mobilisant les outils de financement du programme « Autonomie » soutenu par la CNSA à l'IReSP.

La structuration de la recherche sur les handicaps rares est une priorité inscrite au texte de l'appel à projets « Blanc ». Les acteurs concernés sont invités à déposer des projets également dans les appels « Établissements, services et transformation de l'offre médico-sociale » et « Soutien à la structuration de communautés mixtes de recherche » du programme, dont la thématique et la modalité sont d'intérêt majeur pour le secteur.

Professionnels, modes d'habiter et habitat : deux nouveaux axes proposés dans l'appel à projets thématique « Établissements, services et transformation de l'offre médico-sociale »

L'appel à projets thématique « Établissements, services et transformation de l'offre médico-sociale » évolue cette année pour intégrer un axe relatif aux professionnels et leurs conditions d'exercice, d'une part ; un axe relatif aux modes d'habiter et à l'habitat, d'autre part.

S'agissant du premier axe de soutien à la recherche, Il est souhaité des communautés scientifiques, le cas échéant en relation avec les parties prenantes, qu'elles puissent notamment éclairer et contribuer par leurs travaux à l'amélioration des politiques publiques à destination des professionnels. Ce nouvel axe s'inscrit dans le renforcement des missions de la CNSA au service de l'attractivité des métiers de l'autonomie et le contexte de création de la 5ème branche de la Sécurité sociale.

S'agissant du second axe de soutien à la recherche, la construction, la rénovation, l'adaptation des habitats, des logements et des hébergements engagent des choix structurants, qui déterminent l'environnement et la qualité de vie des personnes concernées, de leurs proches aidants, et l'environnement d'exercice des professionnels sur le long terme. Ce nouvel axe s'inscrit dans le contexte du plan « Ségur » d'aide à l'investissement médico-social (2,1 milliards d'euros sur la période 2021-2025), et de la création d'un « laboratoire de l'offre de demain » à la CNSA.

Save the date : webinaire de présentation des appels à projets le 18 mars

Le 18 mars, l'IReSP organise un webinaire sur ces appels à afin d'informer les futurs candidats et de répondre à leurs questions.

Ce webinaire sera notamment l'occasion :

de présenter les appels à projets (priorités et attentes du financeur, champ thématique, champ disciplinaire, modalités de soutiens, etc.) ;

de présenter les documents à renseigner par les candidats (dossier de candidature, annexes budgétaires, etc.) ;

de partager les recommandations des jurys lors de la session 2020 ;

de partager les critères d'opportunité de la CNSA lors de la session 2020.

Pour en savoir plus sur ce webinaire, consultez le site de l'IReSP.