Bourse de Paris : Les arbres montent-ils jusqu'au ciel ?

En Europe, l'attention se focalise à nouveau sur le Brexit après un énième rebondissement dans ce qui ressemble plus à une émission des Monty Python qu'à un débat politique. La stratégie d'usure de Theresa May, consistant à faire voter une troisième fois les députés sur son plan juste avant le Brexit, a volé en éclats hier. John Bercow, le bouillant "speaker" de la Chambre des Communes, s'est appuyé sur plusieurs siècles d'histoire du parlement britannique pour interdire un nouveau vote, du moins dans des termes identiques au précédent. Le projet a certes déjà été voté deux fois, mais le contenu du texte avait été modifié. Si Theresa May veut à nouveau faire voter son plan, il faut qu'il soit amendé, ce qui semble très compliqué avant la date-butoir du 29 mars. A ce stade, le scénario le plus vraisemblable, hors Brexit sans accord dans dix jours, est une extension plus longue que prévu de la période de transition, qui risque de ne satisfaire personne et qui forcerait probablement Londres à participer aux élections européennes de mai. Invraisemblable.



Pendant ce temps, les tractations entre représentants Américains et Chinois continuent sur le commerce. Les signaux restent positifs. Les derniers en date émanent du Secrétaire américain à l'agriculture, Sonny Perdue, qui a affirmé que la Chine s'est engagée sur des volumes d'importations "vraiment très intéressants" et que les discussions sont toujours "dynamiques", tout en restant complexes sur certains sujets. La propension des négociateurs des deux camps à user d'un vocabulaire quasi-publicitaire est agaçante, mais force est de constater que les planètes semblent être en train de s'aligner.



En cette veille de printemps et après une année 2019 démarrée sur les chapeaux de roues, les investisseurs ont toutes les raisons de se demander si les arbres montent jusqu'au ciel, selon le vieux dicton boursier. Mais pour l'heure, le moral est bon. En Europe, les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre ce matin. En Asie, la majorité des indices perd du terrain, mais dans des proportions relativement modestes.



Les temps forts économiques du jour



Les chiffres mensuels de l'emploi britannique seront publiés ce matin à 10h30, avant à 11h00 l'indice ZEW allemand de confiance des milieux financiers. Aux États-Unis, les commandes d'usine seront dévoilées à 15h00.



L'euro poursuit son ascension à 1,1349 USD (+0,11%). L'once d'or reprend 0,3% à 1307 USD. Les cours du pétrole sont en hausse ce matin à 67,62 USD pour le Brent et à 59,06 USD pour le WTI. Le T-Bond US à 10 ans affiche un rendement de 2,598% (-0,207%). Le Bitcoin est reparti en baisse à 3967 USD.



Les principaux changements de recommandations



Bâloise : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 190 CHF.

Casino : MainFirst reste neutre avec un objectif de cours ajusté de 44 à 42 EUR. Morningstar passe de vendre à conserver avec un objectif inchangé de 32 EUR.

Commerzbank : Nord/LB passe de neutre à vendre en visant 6,35 EUR. RBC passe de surperformance à performance sectorielle en visant 8 EUR.

Danone : Jefferies reste à conserver mais réduit de 68 à 63 EUR son objectif de cours.

DWS : DZ Bank passe d'acheter à conserver environ 28 EUR.

Experian : Morgan Stanley reprend le suivi à souspondérer en visant 1800 GBp.

Hikma Pharma : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 2000 à 1960 GBp.

Informa : Morgan Stanley passe de pondération en ligne surpondérer en visant 840 GBp.

Korian : Société Générale reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 36 à 41,50 EUR.

Leoni : MainFirst passe de neutre à sousperformance en visant 15 EUR.

Nanobiotix : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 22 à 25 EUR.

Orsted : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 525 DKK.

Swiss Life : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 440 CHF.

Telekom Austria : HSBC passe de conserver à acheter en visant 8,05 EUR.

Tornos : Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 9 CHF.