Les arguments en faveur d'une forte hausse des taux de la Fed viennent de se renforcer.

Mais c'est ce qu'ils ont obtenu vendredi, lorsque le dernier rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics a montré que les employeurs ont ajouté 431 000 personnes à leurs effectifs le mois dernier et que le taux de chômage est tombé à 3,6 %, son niveau le plus bas depuis deux ans.

Ce sont tous des signes d'un marché du travail solide qui n'a guère besoin du genre de politique monétaire super facile que la Fed applique actuellement et qu'elle a commencé à dénouer.

"Un marché du travail très serré est devenu encore plus serré", ont écrit Kathy Bostjancic et Lydia Boussour d'Oxford Economics.

Les contrats à terme liés au taux directeur de la Fed ont chuté après le rapport sur l'emploi, alors que les attentes s'intensifiaient quant à une augmentation plus importante de la Fed lors de ses trois prochaines réunions, d'un demi-point de pourcentage à chaque fois, afin de porter un coup plus décisif aux pressions sur les prix.

Les contrats à terme sur les taux reflètent les paris selon lesquels le taux directeur devrait terminer l'année dans une fourchette de 2,5 % à 2,75 %, avec environ une chance sur trois d'aller encore plus haut. Dans tous les cas, ce taux est suffisamment élevé pour freiner la croissance.

Il y a tout juste deux semaines, la Fed a augmenté les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage lors de son premier resserrement de la politique en trois ans, et a indiqué qu'elle continuerait à augmenter les taux pour contenir l'inflation, qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans.

Avec un salaire horaire moyen supérieur de 5,6 % à celui de l'année précédente, le rapport de mars sur le marché du travail a reflété une forte demande de travailleurs malgré la hausse des coûts d'emprunt qui, pour les banquiers centraux, peut également contenir un signal d'alarme pour une "spirale des prix des salaires" qui pourrait aggraver l'inflation.

Lors de leur réunion de la mi-mars, les décideurs avaient prévu un taux directeur de fin d'année d'environ 1,9 %. Depuis lors, un certain nombre d'entre eux, dont le président de la Fed, Jerome Powell, ont signalé qu'ils étaient prêts à agir plus rapidement.

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, qui préfère personnellement la voie la plus mesurée, a déclaré aux journalistes vendredi qu'il ne voyait pas de grand risque à utiliser "quelques" hausses de taux d'un demi-point pour ramener plus rapidement les coûts d'emprunt à un niveau neutre, tant que l'objectif n'était pas de relever les taux beaucoup plus rapidement et de les pousser beaucoup plus haut.

L'inquiétude serait que la Fed finisse par trop resserrer les taux, faisant basculer l'économie dans la récession. Historiquement, il est rare que la Fed ait évité un tel résultat une fois que le taux de chômage est aussi bas qu'il l'est actuellement.

Avec une inflation qui semble devoir s'accélérer encore plus après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix du pétrole et qu'une épidémie de COVID-19 en Chine menace d'endommager davantage des chaînes d'approvisionnement déjà tendues, la maîtrise de l'inflation est "essentielle" au maintien d'un marché du travail fort, a déclaré Powell de la Fed.

La Fed vise une inflation de 2 % selon une mesure connue sous le nom d'indice des prix des dépenses de consommation personnelle. En février, cette mesure a bondi à 6,4 %.

Les responsables politiques ne veulent pas risquer que les attentes de prix toujours plus élevés soient intégrées dans la psychologie des ménages et des entreprises américains. Les hausses de taux sont conçues pour freiner la demande et atténuer ce risque.

En outre, les décideurs politiques ont fait valoir que le marché du travail a satisfait à la norme de plein emploi et qu'il est suffisamment solide pour résister au type de retrait assez rapide du soutien qu'ils envisagent.

Le rapport de vendredi a proposé plus de grain à moudre pour cet argument. Le taux de chômage était "peu différent" du taux pré-pandémique de 3,5 %, ont déclaré les auteurs du rapport.

Et il contribue à ratifier l'espoir de la Fed que les travailleurs mis sur la touche par la pandémie retrouveraient le chemin de la population active à mesure que les cas de COVID-19 diminuent.

La participation à la population active des travailleurs dans la "force de l'âge", entre 25 et 54 ans, a atteint 82,5 %, le niveau le plus élevé depuis deux ans. La plupart des industries sont maintenant au-dessus ou proches de leur niveau d'emploi pré-pandémique

Selon le rapport, le nombre total d'emplois aux États-Unis est toujours inférieur de 1,6 million au niveau pré-pandémique.

Mais les décideurs de la Fed considèrent de plus en plus que ce déficit ne sera probablement comblé que lentement et qu'il ne sera pas accéléré par le maintien de taux bas.