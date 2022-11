Les arguments pour une forte hausse des taux de la BCE diminuent-Lane

FRANCFORT, 21 novembre (Reuters) - La Banque centrale européenne relèvera à nouveau ses taux directeurs en décembre et en 2023 mais les arguments en faveur d'une hausse de 75 points de base ont diminué, a déclaré Philip Lane, économiste en chef de la BCE.

La base permettant d'envisager "une très forte hausse, comme 75 points de base, n'est plus là", a déclaré Philip Lane dans une interview réalisée par Market News. "Plus vous en avez déjà fait de façon cumulative, les avantages et les inconvénients de toute augmentation changent".

La BCE n'est pas sur le point de suspendre son cycle de remontée des taux mais elle se dirige vers le "moment opportun pour des hausses plus faibles" et la réduction "plus mécanique" de ses avoirs obligataires.

"Je ne pense pas que nous allons, réunion par réunion, lier la décision sur les taux avec le rythme (des réinvestissements) pour le mois ou les deux prochains mois", a déclaré Philip Lane. "Cela devrait être probablement plus mécanique que cela".

Il a laissé entendre que l'inflation en 2023 sera plus élevée que ne le prévoyait la BCE en septembre, compte tenu de la hausse des prix de l'énergie et des déficits publics, mais il a ajouté que les perspectives pour les deux années suivantes étaient plus nuancées.

"Pour ces années-là, les prévisions devront tenir compte du fait que l'inflation a un effet d'entraînement, par exemple, sur le mécanisme des salaires", a ajouté Philip Lane. "Mais d'un autre côté, les conditions financières sont bien différentes de celles que nous avions lors des prévisions de septembre". (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)