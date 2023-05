Les collaborateurs du président Joe Biden et du président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont discuté du renforcement des conditions de travail pour les programmes alimentaires et autres destinés aux Américains à faible revenu avant la réunion sur le plafond de la dette entre les deux dirigeants mardi, selon des sources familières avec les discussions.

Les discussions ont principalement porté sur le Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), le programme fédéral d'aide alimentaire qui touche plus de 40 millions de personnes, et sur le Temporary Assistance for Needy Families (TANF), un programme limité dans le temps qui aide les familles avec enfants lorsque les parents ou d'autres membres de la famille ne peuvent pas subvenir à leurs besoins essentiels.