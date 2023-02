Les associations bancaires espagnoles contestent la taxe exceptionnelle devant la High Court

Par Jesús Aguado

En décembre, l'Espagne a approuvé un prélèvement temporaire sur les banques visant à réunir 3 milliards d'euros d'ici 2024 pour financer des mesures destinées à alléger les pressions du coût de la vie.

L'Association bancaire espagnole (AEB) et l'association des anciens épargnants (CECA), qui représentent certaines des plus grandes banques espagnoles, dont Santander, CaixaBank et BBVA, ont déclaré dans un communiqué qu'elles avaient déposé deux recours devant la Haute Cour d'Espagne "contestant l'arrêté ministériel (...) du nouveau prélèvement bancaire".

La Haute Cour d'Espagne n'a pas fourni d'autres détails.