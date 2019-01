Les assureurs britanniques mettent en garde contre un Brexit sans accord

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'Association des assureurs britanniques (ABI) exhorte le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) à éviter un Brexit sans accord, après le rejet par le Parlement britannique de l'accord de Brexit négocié par la Première ministre Theresa May. "Il est urgent que nous avancions afin d'éviter un 'no deal'. Nous sommes en terrain inconnu et confrontés à une période d'incertitude sans précédent", affirme l'ABI. Elle avait déjà averti que les projets de l'UE dans l'éventualité d'un Brexit sans accord ne permettaient pas de garantir que les contrats d'assurance puissent être honorés si le Royaume-Uni sortait du marché unique, en particulier pour les entreprises basées dans le pays et versant des retraites à des clients vivant dans l'UE ainsi que pour les contrats d'assurance d'entreprises vendus par des groupes britanniques à des entreprises basées dans l'UE.

