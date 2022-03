Les assureurs se retirent de la Russie et les actions de Londres sont bloquées.

Ces derniers jours, les banques, les investisseurs et les assureurs ont accentué cette pression en abandonnant leurs investissements en Russie et en cessant de fournir leurs services.

Le LSE a déclaré qu'il avait suspendu les certificats de dépôt mondiaux (GDR), qui représentent les actions d'une société étrangère, pour huit sociétés russes, dont Magnit et Sistema, après avoir gelé les transactions de 28 sociétés jeudi.

Ces arrêts de transactions interviennent alors que la Grande-Bretagne, l'Union européenne et les États-Unis continuent de déployer des sanctions financières à l'encontre de la Russie pour empêcher ses entreprises d'accéder aux marchés occidentaux.

Dans un autre tour de vis contre Moscou, les assureurs de crédit commercial, qui fournissent un filet de sécurité financière pour les exportations et les importations, se retirent de la couverture des entreprises exportant vers l'Ukraine et la Russie en raison des risques de sanctions, de sinistres élevés ou de paiements non effectués, selon des sources du secteur.

Cette évolution du marché mondial, qui représente près de 3 000 milliards de dollars, accentuera la pression sur l'économie russe, déjà chancelante.

"Au cours de cette dernière semaine, les assureurs de crédit commercial auront cessé de prendre en charge de nouveaux risques pour l'Ukraine et la Russie", a déclaré Nick Robson, responsable mondial des spécialités de crédit chez le courtier d'assurance Marsh.

INVESTISSEURS EN PANNE

Dans le même temps, l'assureur et gestionnaire d'actifs britannique Royal London est devenu le dernier investisseur occidental à déclarer qu'il allait vendre ses actifs russes dès que possible, après une série d'annonces similaires ces derniers jours.

"Nous ne pouvons pas négocier ces choses de toute façon, mais dès que nous le pouvons, nous avons évidemment l'intention de nous en séparer", a déclaré à Reuters le directeur général de Royal London, Barry O'Dwyer.

Le PDG d'un autre grand groupe d'investissement britannique, Schroders, a déclaré jeudi que les actions et les obligations russes étaient désormais "tout à fait impossibles à investir".

Certains investisseurs s'engouffrent toutefois dans les fonds liés à la Russie, considérant les niveaux actuels de détresse comme un point d'entrée potentiellement bon marché pour les actifs russes.

La Deutsche Bank a déclaré qu'elle avait procédé à des tests de résistance de ses opérations en Russie, où elle emploie quelque 1 500 personnes dans un important centre technologique, alors que les banques ayant une présence russe significative se débattent avec les ramifications de son isolement financier croissant.