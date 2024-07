Les deux premiers astronautes à voler dans la capsule Starliner de Boeing ont déclaré mercredi, depuis la Station spatiale internationale, qu'ils avaient confiance dans la capacité du vaisseau spatial à les ramener à la maison une fois que la société et la NASA auront résolu les problèmes de propulseurs qui les ont maintenus dans l'espace bien plus longtemps que prévu.

"J'ai le sentiment que ce vaisseau nous ramènera à la maison sans problème", a déclaré l'astronaute de la NASA Sunita "Suni" Williams lors de la première conférence de presse de l'équipage d'essai depuis son amarrage à l'ISS il y a plus d'un mois.

Williams et Barry "Butch" Wilmore, tous deux astronautes chevronnés de la NASA et anciens pilotes d'essai de la marine américaine, ont été lancés à bord du Starliner depuis la Floride le 5 juin et se sont amarrés le lendemain à l'ISS, où ils devaient initialement passer environ huit jours.

Plusieurs problèmes liés au système de propulsion de Starliner ont prolongé leur mission pour une durée indéterminée. Cinq des 28 propulseurs de manœuvre de Starliner sont tombés en panne lors de son voyage vers la station, une valve de propulsion ne s'est pas correctement fermée et cinq fuites d'hélium, utilisé pour pressuriser les propulseurs, ont été constatées.

"Nous sommes absolument confiants", a déclaré M. Wilmore aux journalistes. "Ce mantra que vous avez entendu, l'échec n'est pas une option.

"Et c'est pour cela que nous restons, parce que nous allons le tester. C'est ce que nous faisons", a ajouté M. Wilmore, reconnaissant qu'une enquête en cours de l'agence spatiale américaine et de Boeing sur les essais des propulseurs sur Terre est la clé de leur retour.

La mission d'essai actuelle est la dernière étape pour Boeing avant que le vaisseau spatial puisse obtenir la certification de la NASA pour les vols de routine des astronautes et devienne la deuxième capsule orbitale américaine aux côtés du Crew Dragon de SpaceX, qui a dominé le marché naissant des vols habités en raison des retards de développement du Starliner.

ESSAIS AU NOUVEAU MEXIQUE ET EN ALABAMA

Pour comprendre pourquoi certains propulseurs ont surchauffé et cessé de fonctionner pendant le vol du Starliner vers l'ISS, les responsables de la NASA et les ingénieurs de Boeing ont commencé à tester des propulseurs identiques au White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique, pour tenter de reproduire les incidents.

Parallèlement, une enquête menée au Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama vise à déterminer pourquoi un type de joint du système de propulsion de Starliner a laissé échapper de l'hélium.

Le retour sur Terre de Wilmore et Williams à bord de Starliner dépend des résultats des tests des propulseurs, selon les responsables de la NASA.

Steve Stich, responsable de l'équipage commercial de la NASA, a déclaré aux journalistes mercredi que "nous prenons notre temps" avec les tests et que les résultats des tests des propulseurs au Nouveau-Mexique "ne sont pas tout à fait ceux que nous aurions espérés".

M. Stich a déclaré qu'il espérait que les tests seraient terminés d'ici ce week-end. M. Stich avait précédemment déclaré que ces tests pourraient durer "quelques semaines" et qu'ils seraient suivis d'un examen détaillé des données par la NASA afin d'éclairer la décision de l'agence de laisser le Starliner ramener les astronautes à la maison.

La capsule Crew Dragon de SpaceX, qui a transporté quatre astronautes vers l'ISS en mars, et une capsule russe Soyouz, qui en a transporté trois autres en septembre, sont également amarrées à la station spatiale. M. Stich a reconnu qu'au moins l'un de ces véhicules pourrait permettre à Wilmore et Williams de rentrer chez eux.

"Nous disposons d'un peu plus de temps pour examiner les données et prendre une décision quant à la nécessité de modifier le plan de retour", a déclaré M. Stich. "Mais la première option aujourd'hui est de ramener Butch et Suni à bord du Starliner. À l'heure actuelle, nous ne voyons aucune raison pour que ce ne soit pas le cas.

Starliner est autorisé à rester amarré à l'ISS pendant 45 jours - ce qui correspondrait au 21 juillet - ou jusqu'à 90 jours en utilisant divers systèmes de secours et en fonction de l'état de santé de ses batteries lithium-ion, qui ont suscité des inquiétudes par le passé.

Bien que la NASA et Boeing aient déclaré que Starliner était capable de ramener les astronautes sur Terre en cas d'urgence sur l'ISS, la capsule n'est pas autorisée à rentrer chez elle dans des circonstances normales et non urgentes tant que les problèmes liés à ses propulseurs n'auront pas été résolus ou du moins mieux compris.

Le mois dernier, un satellite russe s'est brisé en quelque 180 débris près de l'orbite de la station spatiale et a forcé les astronautes à rentrer dans leurs différents vaisseaux spatiaux amarrés, y compris Wilmore et Williams qui sont montés dans le Starliner, pour se préparer à une fuite potentielle. Boeing a cité cet événement comme un exemple de la capacité du Starliner à rentrer chez lui en cas d'absolue nécessité.

Mark Nappi, responsable du Starliner chez Boeing, a déclaré aux journalistes qu'un tel scénario de retour d'urgence impliquerait simplement que le Starliner se désamarre de la station et ramène l'équipage sur Terre en toute sécurité, malgré les questions concernant les propulseurs.

"Je suis convaincu que si nous devions avoir un problème avec la Station spatiale internationale, nous pourrions monter dans notre vaisseau spatial, nous désamarrer, parler à notre équipe et trouver le meilleur moyen de rentrer à la maison", a déclaré M. Williams.