Les expéditions mondiales de pétrole brut et de produits pétroliers empruntant la longue route entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Occident ont augmenté de 47 % depuis le début des attaques contre les navires empruntant la route plus courte de la mer Rouge, a déclaré mardi l'Energy Information Administration (Administration de l'information sur l'énergie).

L'allongement de la route autour du cap de Bonne-Espérance pour éviter les attaques des Houthis du Yémen a fait grimper les coûts de transport, car environ 12 % du trafic maritime mondial total passait historiquement par la mer Rouge et le canal de Suez en Égypte.

Environ 8,7 millions de barils par jour (bpj) de brut et de produits raffinés ont emprunté la route de l'Afrique australe au cours des cinq premiers mois de 2024, contre une moyenne de 5,9 millions de bpj en 2023, les volumes de produits pétroliers représentant la majeure partie de l'augmentation, a déclaré l'EIA en se basant sur les données de suivi des navires de Vortexa.

L'Arabie saoudite et l'Irak ont envoyé davantage de pétrole brut vers l'Europe autour du Cap, plutôt que par la mer Rouge et le canal de Suez, ce qui représente 15 % de l'augmentation totale.

Les raffineurs d'Asie et du Moyen-Orient ont augmenté leurs exportations de produits raffinés vers l'Europe et détourné les cargaisons autour du cap, ce qui représente 29 % de l'augmentation des échanges.

Les États-Unis ont reçu du pétrole brut et des produits raffinés du Moyen-Orient et d'Asie et ont envoyé plus de produits vers l'Asie autour du cap, a noté l'EIA, ajoutant que le commerce total des États-Unis autour du cap a augmenté d'environ un tiers, soit un peu plus de 600 000 bpj.

Les attaques contre les navires russes sont fréquentes depuis que les Houthis affirment que leurs attaques contre le transport maritime sont des actes de solidarité avec les Palestiniens dans le cadre de la guerre à Gaza.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, la Russie a expédié vers l'Asie près de quatre fois plus de pétrole brut et de produits raffinés, y compris des volumes provenant du Caspian Pipeline Consortium, qu'en 2023. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; Rédaction de Josie Kao)