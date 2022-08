Les attaques contre les sites Web de Taïwan sont probablement l'uvre de "hacktivistes" chinois - chercheurs

Le site Web du bureau présidentiel de Taiwan a été la cible d'une attaque par déni de service distribué (DDoS) mardi et a été à un moment donné en panne, a déclaré le bureau dans un communiqué.

L'accès au site Web a été rétabli dans les 20 minutes qui ont suivi l'attaque, précise le communiqué. Les agences gouvernementales taïwanaises surveillaient la situation face à la "guerre de l'information", a ajouté plus tard un porte-parole.

Un portail gouvernemental et le site Web du ministère taïwanais des Affaires étrangères ont également été temporairement mis hors ligne mardi.

Dans un communiqué, le ministère des affaires étrangères a déclaré que les deux sites Web avaient été touchés par jusqu'à 8,5 millions de demandes de trafic par minute provenant d'un "grand nombre d'IP de Chine, de Russie et d'autres endroits".

Les attaques sont en cours, ajoute le communiqué.

Les attaques DDoS consistent à diriger d'importants volumes de trafic Internet vers des serveurs ciblés, dans le cadre d'une tentative relativement peu sophistiquée de la part de "hacktivistes" pour les mettre hors ligne.

"Il s'agit d'attaques non coordonnées, aléatoires et sans morale contre des sites Web que les hacktivistes chinois utilisent pour faire passer leur message", a déclaré Johannes Ullrich, doyen de la recherche au SANS Technology Institute, un organisme de formation et de recherche en cybersécurité.

"En général, cela se poursuit pendant quelques jours, mais ils s'en désintéressent souvent au bout d'une semaine. De nombreuses attaques sont motivées par ce qui est écrit dans la presse chinoise", a ajouté M. Ullrich.

Le blitz numérique disruptif provient de centaines de milliers d'adresses IP, liées à des appareils enregistrés dans l'espace Internet commercial chinois, a déclaré Ullrich.

Une cohorte similaire d'adresses IP chinoises scannait l'Internet à la recherche de vulnérabilités de bas niveau, facilement exploitables, depuis vendredi, a-t-il ajouté, et ne correspond pas à l'activité habituelle des hackers du gouvernement chinois.