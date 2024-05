Le sénateur du Wisconsin Ron Johnson se rendait à un meeting de campagne à bord du jet privé de Donald Trump au début du mois d'avril lorsqu'il a décidé d'aborder la question délicate du vote anticipé.

Alors que le Boeing 757 reliait la Floride à Green Bay, dans le Wisconsin, M. Johnson a pressé le candidat républicain d'utiliser son discours pour inciter ses partisans à voter avant le jour de l'élection.

Le vote anticipé suscite souvent un torrent de vitriol de la part de M. Trump, qui prétend à tort qu'il est vulnérable à la fraude et qu'il lui coûtera l'élection de 2020.

Mais M. Johnson fait partie d'un certain nombre de républicains de haut rang - dont beaucoup vivent dans des États clés, comme le Wisconsin - qui craignent que la diabolisation du vote anticipé par M. Trump ne torpille ses espoirs de reconquête de la Maison-Blanche le 5 novembre.

"J'ai encouragé le président à encourager les républicains du Wisconsin à mettre en réserve leurs votes", a déclaré M. Johnson, ajoutant qu'il n'avait rencontré aucune résistance de la part de M. Trump. "Je lui recommande de se joindre à nous".

"Nous devons faire tout notre possible pour utiliser pleinement les règles telles qu'elles sont écrites. Les démocrates l'ont certainement fait", a déclaré le sénateur de 69 ans, qui s'est lui-même récemment converti au vote anticipé.

Non seulement M. Trump n'a pas vanté l'importance du vote anticipé lors du rassemblement du 2 avril, mais il a déclaré à la foule de plus de 3 000 partisans que son objectif était de limiter le vote au seul jour de l'élection, un message qui a été accueilli par des applaudissements nourris.

Lorsque M. Johnson, qui en est à son troisième mandat au Sénat, est monté sur la scène du centre de congrès pour exhorter les républicains à voter tôt, il n'a été accueilli que par des applaudissements tièdes de la part de quelques personnes.

Les partisans du vote anticipé affirment qu'il permet d'augmenter le taux de participation et d'éviter les problèmes liés à l'impossibilité de voter le jour de l'élection en raison du mauvais temps, de problèmes logistiques dans les bureaux de vote ou de raisons personnelles. Les groupes de défense des droits des électeurs affirment qu'il n'existe pas de données montrant que le vote anticipé peut donner lieu à des bulletins frauduleux.

Lors de la dernière élection présidentielle en 2020, pendant la pandémie de COVID-19, le vote anticipé a atteint de nouveaux sommets. Et lors des élections de mi-mandat de 2022, la moitié des électeurs américains ont voté avant le jour du scrutin, selon le Bureau du recensement des États-Unis.

Selon les sondages, les élections de novembre seront très disputées entre M. Trump et le président Joe Biden. Le président démocrate sortant a battu Trump dans le Wisconsin avec seulement 20 000 voix d'avance en 2020 et l'État est à nouveau un enjeu majeur pour les deux partis.

Ne pas poursuivre une stratégie de vote anticipé en 2024 serait un "suicide politique", a déclaré Brian Schimming, président du parti républicain du Wisconsin.

Reuters s'est entretenu avec des responsables du parti républicain dans quatre des sept États susceptibles d'être des champs de bataille : Michigan, Wisconsin, Géorgie et Caroline du Nord. Ils ont déclaré à Reuters qu'ils s'efforçaient d'encourager les républicains à ne pas attendre le jour de l'élection pour voter.

Les nouveaux dirigeants du Comité national républicain (RNC), Michael Whatley et la belle-fille de Donald Trump, Lara Trump, insistent sur le fait que l'ancien président est favorable au vote anticipé.

"Nous exhortons tous les républicains à voter tôt, par correspondance, le jour de l'élection ou selon la méthode qui leur convient le mieux", a déclaré Claire Zunk, porte-parole du RNC, dans un communiqué transmis à Reuters.

Mais, comme le souligne l'expérience de M. Johnson, il n'est pas certain que les électeurs soient prêts à adhérer à ce nouveau message après les accusations de fraude répétées et persistantes de M. Trump.

Suzanne Sliva, une entrepreneuse de 60 ans de Lucas, au Texas, a déclaré qu'elle se méfiait du vote anticipé et qu'elle pensait qu'il ne devrait être réservé qu'à des circonstances exceptionnelles.

"Le vote ne dure qu'une journée", a-t-elle déclaré en attendant que M. Trump prenne la parole lors d'une manifestation de la National Rifle Association (NRA) à Dallas, au Texas, le week-end dernier. "Tout est compté en un jour et nous savons avant minuit qui est le vainqueur.

Michael McDonald, professeur de sciences politiques à l'université de Floride qui analyse les données électorales depuis plus de 30 ans, a déclaré qu'il faudrait beaucoup de messages pour faire changer d'avis certains électeurs, "surtout de la part de Trump lui-même".

DES MESSAGES CONTRADICTOIRES

La position de M. Trump reste toutefois floue. Lors d'un meeting de campagne dans le New Jersey le 11 mai, le candidat, pour la première fois dans un discours cette année, a encouragé le vote anticipé pour l'élection générale du 5 novembre : "Obtenez un bulletin de vote par correspondance ou par correspondance, votez tôt ou votez le jour de l'élection", a-t-il déclaré à ses partisans.

Pourtant, dans le même discours, il a déclaré que "le vote par correspondance est largement corrompu".

Et lors d'un rassemblement le 13 avril, M. Trump a assimilé le vote anticipé à un "vol" du vote. En mars, il a qualifié le vote par correspondance de canular.

En fait, il a qualifié le vote par correspondance de corrompu ou de canular au moins 11 fois dans des discours prononcés cette année seulement, selon une analyse de Reuters de ses remarques préparées.

Mais loin du téléprompteur, M. Trump a posté à deux reprises sur Truth Social depuis la mi-avril que le vote anticipé est important.

"Ce n'est vraiment pas utile", a déclaré Oscar Brock, membre du comité RNC du Tennessee et partisan du vote anticipé, en faisant référence aux messages contradictoires de M. Trump.

Les groupes de défense du droit de vote accusent le RNC de faire un double jeu en soutenant publiquement le vote anticipé. Ils notent que le RNC, les législateurs républicains des États clés et les groupes conservateurs continuent d'adopter des lois et d'intenter des actions en justice qui restreignent l'accès au vote anticipé.

Les militants affirment que ces efforts affectent de manière disproportionnée les groupes minoritaires, qui ont tendance à voter massivement pour le Parti démocrate. Les républicains nient cette accusation, affirmant qu'ils cherchent à protéger l'intégrité du processus de vote.

Steven Cheung, porte-parole de la campagne de M. Trump, a déclaré que l'ancien président avait toujours plaidé en faveur d'élections libres et équitables, "où chaque vote légal est comptabilisé et où tout cas de fraude est éradiqué".

"Les démocrates ont prouvé qu'ils étaient prêts à modifier les règles de vote en pleine pandémie, ce qui a rendu nos élections plus vulnérables à la fraude", a ajouté M. Cheung.

Lors de l'élection présidentielle de 2020, pendant la pandémie de COVID-19, les responsables électoraux démocrates de nombreux États ont élargi le vote anticipé en ajoutant des points de dépôt des bulletins de vote, en prolongeant les délais de vote et en augmentant le recours au vote par correspondance.

Le Comité national démocrate investit des "dizaines de millions" de dollars pour promouvoir le vote anticipé et le vote par correspondance cette année, a déclaré Alex Floyd, directeur de la réponse rapide du Comité national démocrate.

En 2020, 82 % des partisans de M. Biden ont voté tôt, contre 62 % de ceux de M. Trump, selon le Pew Research Center, un groupe de réflexion indépendant basé à Washington. Presque deux fois plus d'électeurs de Biden ont envoyé des bulletins de vote par la poste par rapport aux partisans de Trump, selon Pew.

ÉTATS EN MOUVEMENT

Malgré les messages contradictoires de M. Trump, les présidents des partis républicains des quatre États qui ont changé d'électorat ont déclaré à Reuters qu'ils poursuivaient leurs efforts en vue d'un vote anticipé.

Josh McKoon, président du parti républicain de Géorgie, a déclaré que le parti avait envoyé le 29 avril une vidéo promouvant le vote anticipé à 70 000 républicains inscrits, par le biais des médias sociaux et du courrier électronique.

En Caroline du Nord, le président du parti républicain, Jason Simmons, a déclaré que le parti organisait des sessions de formation avec les présidents de comté et de district sur la manière de faire comprendre aux électeurs l'importance du vote anticipé. Dans le Michigan, le président du parti républicain, Pete Hoekstra, insiste sur le vote anticipé à chaque fois qu'il s'adresse à des militants de base dans l'ensemble de l'État.

Dans le Wisconsin, M. Schimming, président du parti, a déclaré que les principaux responsables républicains de l'État avaient diffusé des vidéos d'eux-mêmes en train de voter de manière anticipée lors des primaires de cette année, afin de renforcer leur message en faveur du vote avant le jour du scrutin.

En Pennsylvanie, le comité républicain de direction de l'État, ainsi que deux autres groupes républicains, ont lancé une initiative de 10 millions de dollars pour promouvoir le vote par correspondance dans l'État, une initiative d'abord rapportée par Reuters.

Turning Point Action, un groupe conservateur autrefois sceptique à l'égard du vote anticipé, prévoit de dépenser plus de 100 millions de dollars dans le Wisconsin, l'Arizona et le Michigan pour persuader les républicains qui votent rarement de se rendre aux urnes.

Andrew Kolvet, porte-parole de TPA, a déclaré qu'il espérait qu'une majorité de ces votes seraient effectués avant le jour de l'élection.

LITIGES

Celina Stewart, avocate en chef de la League of Women Voters, un groupe non partisan de défense du droit de vote, a déclaré que le vote anticipé rendait le processus électoral plus sûr car il permettait d'éviter les erreurs. Quelque 47 États ont recours au vote anticipé sous une forme ou une autre, a-t-elle ajouté.

Toutefois, dans cinq États clés de cette année - l'Arizona, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin et la Caroline du Nord - les législateurs républicains ont adopté ou présenté des projets de loi visant à restreindre l'accès au vote anticipé à 28 reprises, selon une analyse de Reuters portant sur les projets de loi déposés dans les assemblées des États.

Les propositions de loi visaient à restreindre l'accès au vote anticipé de multiples façons. Elles comprenaient trois dispositions visant à éliminer complètement le vote anticipé en personne, 15 dispositions visant à faciliter l'interdiction du vote anticipé et sept dispositions visant à réduire le nombre de lieux de vote anticipé, selon le décompte de Reuters.

Le RNC a également intenté ou soutenu 29 actions en justice visant à restreindre le vote anticipé, dont 17 concernent le vote par correspondance, selon Democracy Docket, un groupe progressiste de défense des droits électoraux qui suit les litiges liés aux élections.

"Les Républicains essaient de faire participer leurs électeurs et il y a simultanément une pression pour supprimer le vote et restreindre l'accès au vote", a déclaré Wendy Weiser, vice-présidente pour la démocratie au Centre Brennan pour la justice de l'Université de New York.

Les recherches montrent que la restriction de l'accès au vote anticipé "réduit de manière disproportionnée l'accès et la participation des électeurs de couleur", a déclaré Mme Weiser, parce qu'ils ont souvent plusieurs emplois ou n'ont pas accès aux moyens de transport, ce qui rend plus difficile leur accès aux bureaux de vote le jour de l'élection.

M. Zunk, porte-parole du RNC, n'a pas répondu directement aux questions de Reuters concernant les poursuites judiciaires ou les efforts législatifs, mais a déclaré que le parti était "déterminé à sécuriser le vote dans tout le pays afin que tous les électeurs puissent avoir pleinement confiance en une élection équitable".