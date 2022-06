Les audiences sur l'agression au Capitole s'ouvriront avec un policier et un cinéaste blessés

La commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis, dirigée par les démocrates, tentera de renverser les efforts des républicains pour minimiser ou nier la violence du 6 janvier 2021, à cinq mois des élections de mi-mandat du 8 novembre qui détermineront quel parti contrôlera le Congrès pour les deux prochaines années.

La première audience publique de la commission commencera jeudi à 20 heures ET (0000 GMT le 10 juin), une heure de grande écoute destinée à capter l'attention du plus grand nombre d'Américains possible, qui sera diffusée en direct sur les grands réseaux, notamment NBC, ABC et CBS.

L'agent du Capitole américain Caroline Edwards, qui a subi une lésion cérébrale traumatique qui l'empêche jusqu'à présent de reprendre ses fonctions antérieures, et Nick Quested, un cinéaste qui a capturé des images du groupe d'extrême droite Proud Boys et documenté les événements de ce matin-là, doivent comparaître.

Cinq autres audiences sont attendues au cours des deux prochaines semaines.

Quatre personnes sont décédées le jour de l'attaque, l'une mortellement abattue par la police et les autres de causes naturelles. Quatre officiers de police ont ensuite mis fin à leurs jours et plus de 100 personnes ont été blessées.