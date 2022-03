Les autochtones du Canada cherchent à dialoguer avec le Vatican sur le rapatriement des artefacts

"Mon point de vue est que nous devrions nous asseoir avec les représentants de l'Église et entamer des discussions sur le rapatriement", a déclaré à Reuters Phil Fontaine, de la Première nation Sagkeeng et ancien chef national de l'Assemblée des Premières nations (APN).

Fontaine, 77 ans, faisait partie d'une délégation de l'APN qui a parlé au pape en privé pendant deux heures jeudi. Ils souhaitent que le pape François se rende au Canada pour y présenter des excuses officielles pour les écoles où les enfants autochtones ont été maltraités et leur culture niée .

Selon Mme Fontaine et d'autres participants, la question du retour des artefacts a également été abordée lors de trois rencontres avec le pape cette semaine.

En 1925, le pape Pie IX a organisé une exposition mondiale d'artefacts autochtones, présentant plus de 100 000 objets, la plupart envoyés au Vatican par des missionnaires catholiques du monde entier.

Près de la moitié d'entre eux ont ensuite formé un nouveau musée ethnologique missionnaire à Rome et ont été transférés aux musées du Vatican dans les années 1970.

L'un des objets que les délégués ont vu est un kayak fabriqué en bois et en peau de phoque par le peuple Inuvialuit du Mackenzie Delat, dans l'Arctique occidental, et dont on pense qu'il a entre 100 et 150 ans.

Alors qu'un chef inuvialuit a exigé l'an dernier son retour immédiat au Canada, M. Fontaine a appelé à une solution calme et étudiée pour le rapatriement.

"Nous devons décider où nous voulons qu'ils aillent et comment ils seront protégés, dans quel type d'environnement ils seront placés", a déclaré M. Fontaine à Reuters sur la place Saint-Pierre.

"Il y a des musées dans le monde entier qui possèdent des artefacts indigènes du Canada. Il s'agit donc d'une discussion très engagée avec de nombreuses juridictions différentes", a-t-il ajouté.

Il faudrait notamment déterminer si les objets ont été donnés ou pris sans autorisation, a-t-il ajouté.

"Ce problème n'est pas propre à l'Église catholique, mais cela n'empêche pas l'Église catholique et ses plus hautes autorités d'entamer des discussions sur ce qu'il convient de faire au sujet de ces artefacts et de leur rapatriement au Canada", a-t-il déclaré.

Les Musées du Vatican prêtent souvent des objets à d'autres institutions et ont déclaré que le kayak pourrait partir en tournée après sa restauration.