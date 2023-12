Les conducteurs américains peuvent s'attendre à une baisse des prix des carburants pour la deuxième année consécutive en 2024, car une augmentation de la capacité mondiale de raffinage et un excédent des stocks d'essence aux États-Unis font baisser les prix de détail, selon les prévisions des analystes.

Le prix de détail moyen de l'essence aux États-Unis pourrait baisser de 13 cents l'année prochaine pour atteindre 3,38 dollars le gallon, selon les perspectives annuelles de GasBuddy.com, qui suit l'évolution des prix.

L'Administration américaine d'information sur l'énergie prévoit une baisse plus importante, de 17 cents, du prix moyen à la pompe l'année prochaine, selon ses dernières prévisions à court terme.

La baisse du prix de l'essence permet aux consommateurs de dépenser de l'argent ailleurs et pourrait aider les États-Unis à éviter une récession l'année prochaine. Le prix moyen national de l'essence a franchi la barre des 5 dollars le gallon pour la première fois en juin 2022, portant l'inflation à un niveau record depuis 40 ans.

La baisse du prix de l'essence a contribué à porter la confiance des consommateurs américains à son plus haut niveau depuis cinq mois en décembre, ce qui a incité de nombreux consommateurs à prévoir des achats de véhicules à moteur, de maisons et de gros appareils électroménagers au cours des six prochains mois, selon un rapport publié ce mois-ci par le groupe de réflexion Conference Board.

"Les prix de l'essence reflètent vraiment le sentiment des Américains à l'égard de l'économie. C'est le seul produit dont tout le monde connaît le prix, qu'ils en aient besoin ou non", a déclaré Patrick De Haan, analyste chez GasBuddy.

Les stocks de carburant américains ont augmenté rapidement depuis la mi-novembre, les raffineurs ayant ajouté plus de 10 millions de barils d'essence au stockage depuis le 17 novembre, selon les données de l'EIA.

Dans le Midwest américain, les stocks d'essence sont à leur plus haut niveau depuis avril 2022, tandis que l'utilisation des raffineries dans cette région a atteint son plus haut niveau jamais enregistré la semaine dernière, a déclaré l'EIA jeudi.

"Les stocks d'essence aux États-Unis sont maintenant plus élevés qu'à la même époque l'année dernière, ce qui devrait également être le cas en janvier 2024", a déclaré l'EIA au début du mois.

Dans le même temps, plus d'un million de barils par jour de nouvelles capacités de raffinage devraient être mises en service cette année en Chine, en Inde, au Mexique, au Moyen-Orient et au Nigéria.

"La situation du raffinage mondial continue de s'améliorer, ce qui se traduit par une augmentation de la capacité et par la certitude que les prix records ne seront pas pratiqués cette année", a déclaré M. De Haan. (Reportage de Shariq Khan ; Rédaction de Stephen Coates)