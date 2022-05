Les automobilistes américains font fi des prix élevés de l'essence et prévoient de prendre la route pour le Memorial Day.

Le week-end du Memorial Day aux États-Unis devrait être le plus chargé depuis deux ans, car les conducteurs américains sont plus nombreux à prendre la route et à se débarrasser des coronavirus malgré le prix élevé du carburant.

Le coup d'envoi de la saison estivale de conduite aux États-Unis pourrait indiquer à quel point les consommateurs sont prêts à tolérer la hausse des prix du carburant. Les kilomètres parcourus par les automobilistes ont augmenté de 5,6 % au cours des trois premiers mois de l'année, alors même que le prix du gallon d'essence ordinaire a bondi de 50 % au cours de l'année dernière, pour atteindre près de 4,60 $ en moyenne à l'échelle nationale, selon l'American Automobile Association.

"Les Américains ne semblent pas encore avoir de réaction majeure au prix élevé", a déclaré Patrick De Haan, responsable de l'analyse pétrolière chez GasBuddy, qui estime que le pays pourrait connaître des prix supérieurs à 5 $ d'ici peu.

Dix États et le district de Columbia paient déjà plus de 5 $, la moyenne de l'État de Californie dépassant les 6 $ le gallon.

Quelque 39 millions de personnes parcourront 80 km ou plus en voiture pendant le week-end du Memorial Day, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à l'année dernière et un volume proche de celui d'avant la pandémie, selon le groupe d'automobilistes American Automobile Association.

JE VAIS CONDUIRE

À Barnstable, dans le Massachusetts, Dean DeLaHaye et sa femme Brigitte se préparaient à un voyage de 250 miles aller-retour vers le New Hampshire pour rendre visite à des parents.

"La plupart des gens en ont assez de rester à la maison pendant la pandémie", a déclaré DeLaHaye, qui a fait le plein de sa Volkswagen Golf pour le voyage. "Les prix élevés ne nous ont pas affectés. Je vais conduire", a-t-il ajouté.

Les prix de l'essence ont grimpé en flèche en raison de la hausse de la demande et du resserrement de l'offre énergétique dû à la fermeture de raffineries et à la diminution des importations après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les stocks d'essence américains ont baissé pendant sept semaines consécutives, pour atteindre 220,2 millions de barils, le niveau le plus bas depuis décembre, selon les données de l'Energy Information Administration américaine.

L'augmentation des exportations américaines fait également grimper les prix de l'essence en réduisant les stocks. La demande en provenance d'Europe et d'Amérique du Sud met les automobilistes américains en concurrence avec les consommateurs d'ailleurs, a déclaré John Kilduff, associé de la société d'investissement dans les matières premières Again Capital.

"Si les exportations persistent à ce rythme élevé et que le fonctionnement des raffineries - déjà proche du haut de la fourchette des taux d'utilisation raisonnables - se situe dans la fourchette de nos attentes... les prix de l'essence au détail pourraient grimper jusqu'à 6 dollars le gallon ou même plus", ont déclaré les analystes de JPMorgan.

La consommation d'essence pour moteur devrait atteindre 9,12 millions de barils par jour (bpj) ce mois-ci, et atteindre un pic pour cet été à 9,31 millions bpj en juillet, selon les données de l'EIA.

Au lieu de conduire moins, les consommateurs américains chercheront probablement à réduire les coûts ailleurs, par exemple en allant moins au restaurant, a déclaré Devin Gladden, porte-parole de l'AAA. (Reportage de Stephanie Kelly à New York, Arathy Somasekhar à Houston et Erwin Seba à League City, Texas ; reportage supplémentaire de Julie Ingwersen à Chicago ; édition de Cynthia Osterman)