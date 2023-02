Les autorités allemandes font une descente dans des entreprises soupçonnées de violation des sanctions contre la Russie

Ces raids font suite à une enquête menée par Reuters en décembre sur la chaîne d'approvisionnement qui a continué à expédier des milliards de dollars de composants électroniques vers la Russie malgré les restrictions occidentales à l'exportation et l'interdiction des fabricants.

Les autorités allemandes ont également perquisitionné les résidences de trois suspects, selon la déclaration, qui n'a pas nommé les sociétés ou les individus. La déclaration précise que des dossiers, des documents et du matériel informatique ont été saisis.

Une personne au fait de l'affaire a déclaré que l'une des trois sociétés perquisitionnées par les procureurs était Smart Impex GmbH, un grossiste allemand de produits informatiques qui est soupçonné par les autorités de contourner les sanctions sur les composants électroniques via une société intermédiaire en Turquie.

Reuters n'a pas pu joindre Smart Impex ou son directeur, Gokturk Agvaz, par téléphone jeudi pour un commentaire. Les noms des deux autres sociétés ou des trois suspects n'ont pu être déterminés.

Reuters a rapporté en décembre qu'Agvaz avait cofondé en mars 2022 Azu International Ltd Sti, un négociant en gros de produits informatiques en Turquie. Azu International a exporté pour au moins 20 millions de dollars de composants vers la Russie l'année dernière, notamment des puces informatiques fabriquées par des fabricants américains, selon les registres des douanes russes. Certaines sont allées à un client de Moscou qui avait reçu des produits américains et non américains de Smart Impex avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine en février dernier.

Agvaz a déclaré à Reuters en octobre que Smart Impex avait cessé d'exporter vers la Russie pour se conformer aux restrictions commerciales de l'UE, mais avait vendu des marchandises à la Turquie, un pays non membre de l'UE qui n'applique pas la plupart des sanctions occidentales contre Moscou. Interrogé à l'époque sur les ventes d'Azu International en Russie, Agvaz a répondu : "C'est un secret d'affaires pour nous".

Le directeur général de Smart Impex a démissionné en décembre après avoir lu l'article de Reuters et les discussions ultérieures avec des avocats, selon une lettre qu'il a écrite ce mois-là à deux autres partenaires. La correspondance est disponible sur handelsregister.de, un registre public des sociétés allemandes. L'associé qui a démissionné a écrit qu'il n'était pas au courant que les livraisons de Smart Impex à Azu étaient destinées à la Russie, et qu'il avait supposé que les activités russes de Smart Impex avaient cessé "au début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine".

Smart Impex a déclaré dans une réponse écrite à l'émission de télévision allemande ARD MONITOR, qui a publié aujourd'hui un article sur la société, que les allégations étaient examinées en détail et que ses audits avaient jusqu'à présent montré que les marchandises qu'elle exportait vers la Russie n'étaient pas soumises aux sanctions.