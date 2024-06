La Food and Drug Administration des États-Unis a commencé à tester davantage de produits laitiers pour détecter la présence du virus de la grippe aviaire, alors que des foyers se répandent dans les troupeaux laitiers à travers le pays.

Selon le ministère américain de l'agriculture, plus de 120 troupeaux laitiers dans 12 États ont été testés positifs à la grippe aviaire depuis le mois de mars. Les autorités fédérales ont prévenu que la propagation du virus parmi les vaches laitières pourrait accroître le risque d'infection humaine.

L'objectif des tests supplémentaires est de s'assurer que la pasteurisation inactive le virus, a déclaré Don Prater, directeur par intérim du Centre pour la sécurité alimentaire et la nutrition appliquée de la FDA, lors d'une conférence de presse.

Les tests effectués précédemment par la FDA sur 297 échantillons de produits laitiers vendus au détail se sont révélés négatifs en ce qui concerne la présence du virus.

L'agence continue de déconseiller fortement la consommation de produits à base de lait cru, a déclaré M. Prater.

Plus de 690 personnes ayant été exposées à des animaux infectés ou soupçonnés d'être infectés ont été suivies pour détecter les symptômes de la grippe, et 51 personnes ayant développé des symptômes similaires à ceux de la grippe ont été testées, a déclaré Demetre Daskalakis, directeur du Centre national pour l'immunisation et les maladies respiratoires des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, lors de la conférence de presse.

Trois travailleurs de fermes laitières ont été testés positifs au virus avec des symptômes respiratoires ou de conjonctivite bénins, et tous se sont rétablis.

Selon les autorités fédérales, le risque de grippe aviaire pour le grand public reste faible, mais il est plus élevé pour les travailleurs des exploitations laitières, qui doivent porter des équipements de protection individuelle pour réduire le risque d'infection.