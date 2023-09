Les autorités américaines enquêtent sur les accusations de fraude portées par Cameron Winklevoss, cofondateur de la société de cryptomonnaie Gemini Trust Co, à l'encontre du Digital Currency Group (DCG) et de son fondateur Barry Silbert, selon une source au fait de l'enquête.

Winklevoss a déclaré que DCG et Silbert ont fait de fausses déclarations sur la santé financière de la branche de prêt de DCG, Genesis, qui a déposé le bilan en janvier. Gemini était le principal créancier de la société en faillite et poursuit DCG et Silbert.

DCG a nié toute faute. Un porte-parole de DCG a refusé de commenter l'enquête, mais a déclaré que la société "a toujours exercé ses activités dans le respect de la loi et des normes éthiques les plus strictes" et qu'elle aide les autorités de réglementation lorsqu'elles le lui demandent.

Les procureurs fédéraux de New York et les enquêteurs du FBI et de la Securities and Exchange Commission ont interrogé M. Winklevoss sur ses affirmations lors d'un entretien au cours des derniers mois, a indiqué la source.

Bloomberg a été le premier à signaler l'intérêt des autorités pour cette affaire et a déclaré précédemment que les procureurs fédéraux et la SEC enquêtaient sur les transactions financières de DCG.

Un porte-parole des procureurs fédéraux s'est refusé à tout commentaire.

La SEC, le FBI et Gemini n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les autorités n'ont accusé ni DCG ni Silbert d'aucune faute, et les enquêtes ne débouchent pas toujours sur des inculpations. (Reportage de Chris Prentice à New York et de Jaiveer Singh Shekhawat à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath et Cynthia Osterman)