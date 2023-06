Les autorités antitrust de l'UE devraient autoriser le projet d'acquisition de la société allemande d'études de marché GfK par NielsenIQ, propriété d'Advent, à condition que cette dernière vende son activité de panels de consommateurs, ont déclaré des personnes au fait du dossier.

NielsenIQ, qui est présent sur plus de 90 marchés couvrant plus de 90 % de la population mondiale, a annoncé l'opération il y a un an.

L'activité de panel de consommateurs de GfK couvre 122 500 ménages et 1 800 détaillants, et ses données montrent des modèles, des tendances et des prédictions. (Reportage de Foo Yun Chee ; Rédaction de Jan Harvey)