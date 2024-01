Les autorités chinoises de régulation des marchés financiers ont demandé à certains gestionnaires de fonds spéculatifs de limiter les ventes à découvert sur le marché à terme des indices boursiers du pays, ont indiqué deux sources, alors que les autorités cherchent à stabiliser les actions en baisse.

Un gestionnaire de fonds spéculatif a déclaré avoir reçu des appels de la bourse chinoise des contrats financiers à terme, mettant en garde contre les ventes à découvert inconsidérées, en particulier les ventes à découvert "à nu" effectuées à des fins autres que de couverture.

Une autre source du fonds spéculatif a déclaré que la bourse avait récemment demandé de manière informelle à sa société de ne pas procéder à des ventes à découvert à des fins spéculatives. Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Le China Financial Futures Exchange n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. La China Securities Regulatory Commission (CSRC), qui supervise la bourse, n'a pas non plus répondu à la demande de Reuters. (Reportage réalisé par les rédactions de Shanghai et de Pékin ; édition par Kim Coghill)