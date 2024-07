Les autorités chinoises ont reconnu vendredi que la vaste liste d'objectifs économiques réaffirmés à la fin d'une réunion clé du Parti communiste cette semaine contenait "de nombreuses contradictions complexes", ce qui laisse présager une mise en œuvre difficile de la politique.

À l'issue d'une réunion à huis clos de quatre jours dirigée par le président Xi Jinping, qui a lieu tous les cinq ans environ, les responsables ont pris toute une série d'engagements, allant de la modernisation du complexe industriel à l'expansion de la demande intérieure, en passant par la stimulation de la croissance et la réduction des risques d'endettement.

Le résumé initial de la réunion, connu sous le nom de plénum, ne contenait pas de détails sur la manière dont Pékin envisageait de résoudre les tensions entre ces objectifs, comme la manière d'inciter les consommateurs à dépenser davantage alors que les ressources vont principalement aux producteurs et aux infrastructures.

"La modernisation à la chinoise est confrontée à de nombreux conflits et problèmes complexes, et nous devons surmonter de multiples difficultés et obstacles", a déclaré Tang Fangyu, directeur adjoint du bureau de recherche politique du comité central du parti, vendredi, lors d'une rencontre entre les membres du comité et les médias.

Ces contradictions dans les efforts politiques chinois sont présentes depuis des décennies, tout comme les objectifs visant à augmenter la valeur ajoutée manufacturière, à renforcer la sécurité sociale, à libéraliser l'utilisation des terres et à améliorer les recettes fiscales des gouvernements locaux.

Mais il est de plus en plus urgent de faire des choix difficiles alors que la deuxième économie mondiale est confrontée à de multiples défis, qu'il s'agisse de la faiblesse de la demande intérieure, des risques de déflation, du ralentissement incessant du secteur immobilier, de la crise de la dette dans certaines villes ou de l'augmentation des droits de douane sur les produits chinois de la part de partenaires commerciaux clés.

La Chine a connu une croissance plus lente que prévu au deuxième trimestre, s'appuyant fortement sur la production industrielle et la demande extérieure, mais faisant preuve d'une faiblesse intérieure persistante.

Certains analystes ont jugé décevant le fait que les résultats du plénum se soient largement inspirés du manuel de jeu existant de la Chine.

Rien de nouveau sous le soleil : les mêmes politiques industrielles, le même sens des choses", a déclaré Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.

"Il n'y a vraiment pas de changement de direction, pas de croissance basée sur la consommation, rien. Aucune phrase sur le pouvoir des forces du marché, rien. C'est vraiment décevant. (Reportage de Joe Cash et Ellen Zhang à Pékin ; Rédaction de Marius Zaharia ; Édition de Lincoln Feast).