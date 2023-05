Deux régulateurs américains ont approuvé la vente d'une participation majoritaire dans la branche bancaire de la TIAA à un consortium de sociétés de capital-investissement, a déclaré vendredi un porte-parole de la TIAA.

Le porte-parole a déclaré que TIAA s'attend maintenant à ce que la transaction soit finalisée dès cet été, après que la Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) aient proposé leur autorisation. La TIAA s'était auparavant donné toute l'année 2023 pour obtenir les autorisations nécessaires à la finalisation de l'opération.

L'approbation fédérale intervient alors que les régulateurs se sont penchés sur le rôle que les sociétés de capital-investissement peuvent jouer dans le secteur bancaire américain à la suite de l'effondrement des créanciers régionaux Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic Bank et de leur vente ultérieure à d'autres banques.

Les sociétés de capital-investissement ont poursuivi sans succès certains des actifs de la Silicon Valley Bank après sa reprise en main par les autorités de régulation en mars.

L'accord avec les sociétés de capital-investissement, qui comprennent Stone Point Capital, Warburg Pincus, Reverence Capital Partners, Sixth Street et Bayview Asset Management, reste soumis à l'approbation du département des services financiers de New York.