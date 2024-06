Les deux principaux responsables de la Commission électorale fédérale (FEC) sont divisés sur la question de savoir si les publicités politiques diffusées à la radio et à la télévision devraient être tenues d'indiquer si leur contenu est généré par l'intelligence artificielle (IA).

La vice-présidente de la FEC, Ellen Weintraub, a soutenu jeudi la proposition faite en mai par la présidente de la Commission fédérale des communications (FCC), Jessica Rosenworcel, qui a demandé à la commission d'avancer une proposition de règle qui exigerait la divulgation du contenu de l'IA dans les publicités des candidats et des enjeux. Le président de la FEC, Sean Cooksey, a critiqué ce projet.

La proposition n'interdirait pas le contenu généré par l'IA dans les publicités politiques.

À Washington, on craint de plus en plus que le contenu généré par l'IA n'induise les électeurs en erreur lors des élections présidentielles et législatives de novembre. Selon la FCC, l'IA jouera probablement un rôle important dans les publicités politiques de 2024.

Mme Rosenworcel a mis l'accent sur le risque de "deep fakes" ou "d'images, de vidéos ou d'enregistrements audio modifiés représentant des personnes faisant ou disant des choses qu'elles n'ont pas réellement faites ou dites".

"C'est une question de divulgation", a déclaré Mme Rosenworcel jeudi, précisant que la FCC exigeait la divulgation depuis les années 1930 et qu'elle disposait d'une autorité juridique suffisante. "Nous avons des décennies d'expérience en la matière.

Dans une lettre adressée à Mme Rosenworcel, Mme Weintraub a déclaré que "le public bénéficierait d'une plus grande transparence quant à l'utilisation de contenus générés par l'IA dans les publicités politiques".

Elle a ajouté qu'il serait bénéfique pour la FEC et la FCC de mener des efforts de réglementation. "Il est temps d'agir", a déclaré Mme Weintraub.

Cependant, M. Cooksey a déclaré que des divulgations obligatoires seraient "en conflit direct avec la loi et les réglementations existantes et sèmeraient le chaos dans les campagnes politiques en vue des prochaines élections".

La règle exigerait des divulgations à l'antenne et par écrit et s'appliquerait aux câblo-opérateurs, à la télévision par satellite et aux fournisseurs de services de radio. La FCC n'est pas habilitée à réglementer les publicités sur l'internet ou les médias sociaux, ni les services de diffusion en continu. L'agence a déjà pris des mesures pour lutter contre l'utilisation trompeuse de l'intelligence artificielle dans les appels téléphoniques à caractère politique.

Brendan Carr, commissaire républicain à la FCC, a critiqué la proposition en déclarant que "la FCC ne peut que brouiller les pistes". Les publicités politiques générées par l'IA et diffusées sur les chaînes de télévision seront accompagnées d'une clause de non-responsabilité imposée par le gouvernement, mais la même publicité ou une publicité similaire diffusée sur un service de streaming ou un site de médias sociaux ne le sera pas ?

Le contenu de l'IA électorale a attiré l'attention en janvier après qu'un faux appel téléphonique robotisé imitant le président Joe Biden a cherché à dissuader les gens de voter pour lui lors des élections primaires démocrates du New Hampshire, ce qui a incité l'État à porter plainte contre un consultant politique démocrate à l'origine de ces appels. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Leslie Adler et David Gregorio)