Le géant chinois de la technologie Huawei a déclaré jeudi qu'une perquisition avait eu lieu dans ses bureaux français il y a deux jours, confirmant des informations publiées par des médias locaux au sujet d'une descente du parquet français (PNF) liée à des accusations potentielles de détournement de fonds.

"Huawei a pleinement coopéré aux enquêtes et continuera à le faire. Huawei est présent en France depuis plus de 20 ans et a respecté toutes les lois et réglementations françaises", a déclaré l'entreprise à Reuters.

"Huawei France ne souhaite pas commenter une enquête en cours, mais reste confiante quant à ses conclusions.

Le PNF n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.