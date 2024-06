Les autorités mexicaines et américaines sont convenues de nouvelles conditions de sécurité pour protéger les inspecteurs américains de la sécurité sanitaire des avocats et des mangues, après qu'un incident survenu au début du mois a entraîné une interruption des contrôles, a déclaré lundi le gouverneur de l'État mexicain le plus grand producteur d'avocats.

Les avocats, en particulier, sont l'un des principaux produits agricoles mexicains d'exportation, dont la valeur se chiffre en milliards de dollars chaque année, alors que la demande des consommateurs américains n'a cessé de croître ces dernières années.

Les inspections américaines des deux fruits ont été suspendues il y a un peu plus d'une semaine à la suite d'un incident de sécurité dans l'État de Michoacan, premier producteur d'avocats du Mexique, qui a mis en péril les exportations vers le voisin du nord du pays.

À l'issue d'une réunion, le gouverneur du Michoacan, Alfredo Ramirez, et l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, ont déclaré aux journalistes que les deux pays collaboreraient également pour lutter contre la déforestation illégale, ainsi que pour la certification environnementale des produits agricoles et les questions de main-d'œuvre.

"Le plan du gouvernement mexicain est de travailler main dans la main avec nous pour garantir la sécurité de chacun de nos employés afin qu'ils puissent faire leur travail", a déclaré M. Salazar.

Les fonctionnaires n'ont pas donné de détails précis sur la manière dont la sécurité serait mise en œuvre.

Le ministre mexicain de l'agriculture, Victor Villalobos, a également participé à la réunion. Il a suggéré qu'à l'avenir, des inspecteurs mexicains pourraient remplacer le personnel américain qui effectue actuellement les contrôles.

Depuis des années, le Michoacan est confronté à des rackets d'extorsion perpétrés par de puissantes organisations criminelles cherchant à tirer profit du commerce lucratif des produits agricoles.

De hauts fonctionnaires mexicains ont déclaré que l'incident du 15 juin impliquant le personnel américain résultait d'une manifestation de la police locale au cours de laquelle les inspecteurs n'avaient pas été autorisés à passer. M. Ramirez a précédemment déclaré que les inspecteurs avaient été "détenus de manière inappropriée".

Le nouveau plan de sécurité prévoit également une coordination avec l'APEAM, la principale association mexicaine d'exportateurs d'avocats, ont déclaré des fonctionnaires lundi.

L'APEAM a refusé de commenter le nouveau plan de sécurité.

Vendredi, M. Salazar a publié une déclaration annonçant que les inspections reprenaient progressivement, mais que d'importantes questions restaient en suspens.