Les autorités sud-coréennes ont ordonné mercredi à un fabricant de batteries au lithium d'interrompre ses activités pour une durée indéterminée à la suite d'un incendie qui a fait 23 morts, et ont indiqué que trois responsables de l'entreprise faisaient l'objet d'une enquête pour violation des lois sur la sécurité industrielle.

L'incendie qui s'est déclaré lundi chez Aricell, un fabricant de batteries non coté en bourse, est l'un des accidents industriels les plus meurtriers de ces dernières années. Chaque année, des dizaines de travailleurs sud-coréens perdent la vie sur leur lieu de travail, malgré des lois plus strictes et d'autres efforts visant à améliorer la sécurité.

L'entreprise, située à Hwaseong, un centre industriel au sud-ouest de Séoul, a reçu l'ordre de fermer sa seule usine pour des inspections, a déclaré Min Gil-soo, un responsable du ministère du travail, lors d'une conférence de presse.

Les noms et les titres des responsables d'Aricell faisant l'objet d'une enquête n'ont pas été divulgués. Les violations du code de sécurité industrielle de 2022 peuvent entraîner des peines d'emprisonnement en cas d'accident mortel.

Le directeur général d'Aricell, Park Soon-kwan, s'est excusé mardi pour l'incendie, mais a déclaré que l'entreprise avait respecté toutes les règles de sécurité et les exigences en matière de formation.

L'usine, où étaient stockées 35 000 piles au lithium au moment de l'incendie, a été rapidement engloutie et la propagation de la fumée toxique a probablement laissé les travailleurs inconscients en quelques secondes, ont déclaré les responsables des pompiers.

Seuls trois des morts - des Sud-Coréens - ont été identifiés. Les autres, dont 17 Chinois, n'ont pas encore été identifiés en raison de la gravité des dommages subis par les corps.

Les enquêteurs ont entamé une enquête pour déterminer la cause de l'incendie, alors que des questions se posent sur l'embauche par Aricell de travailleurs étrangers sur une base temporaire et sur la question de savoir s'ils ont reçu une formation adéquate en matière de sécurité.

Fondée en 2020, Aricell emploie 48 personnes à temps plein et fabrique des piles primaires au lithium pour les capteurs et les appareils de communication radio.

Sa société mère, S-Connect, fournit des pièces de batteries lithium-ion à Samsung SDI, l'un des principaux fabricants de batteries secondaires du pays.