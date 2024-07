Keir Starmer et Rishi Sunak ont donné mercredi le coup d'envoi de la dernière journée de campagne avant l'ouverture des bureaux de vote pour les élections nationales, chacun mettant en garde les électeurs contre les conséquences économiques désastreuses qui résulteraient de la victoire de l'autre candidat.

Les sondages d'opinion montrent que le parti travailliste de M. Starmer est en passe de remporter une large victoire qui mettrait fin à 14 années de gouvernement conservateur et donnerait au leader de centre-gauche les clés du bureau du premier ministre au numéro 10 de Downing Street, vendredi matin.

Craignant que les électeurs ne considèrent le résultat comme acquis et ne restent chez eux lorsque les bureaux de vote ouvriront à 6h00 GMT jeudi ou n'enregistrent des votes de protestation avec des partis plus petits, le parti travailliste a lancé un nouveau cri de ralliement :

"N'oubliez pas le chaos économique dont les Britanniques paient encore le prix", a déclaré Pat McFadden, coordinateur de campagne du parti travailliste, dans un communiqué.

"Si vous votez pour les conservateurs, rien ne changera. Si vous ne votez pas du tout ou si vous votez pour un autre parti, vous risquez de vous réveiller vendredi et de voir Rishi Sunak franchir à nouveau la porte du numéro 10".

La campagne de M. Starmer s'articule autour d'une promesse d'un seul mot : "Le changement". Elle s'appuie sur le mécontentement suscité par l'état des services publics britanniques, qui sont à bout de souffle, et par la baisse du niveau de vie, symptômes d'une économie atone et de l'instabilité politique.

M. Sunak s'est efforcé de persuader les électeurs que les 20 mois qu'il a passés à la tête du pays ont permis de remettre l'économie sur la bonne voie après les chocs extérieurs du COVID-19 et de la guerre en Ukraine, et de tirer un trait sur les années de troubles supervisées par ses prédécesseurs conservateurs.

Il affirme que M. Starmer devrait augmenter les impôts pour mettre en œuvre son programme de changement

N'ayant pas réussi à combler l'avance d'environ 20 points du Labour dans les sondages d'opinion, les conservateurs ont cessé de chercher la victoire pour tenter de minimiser l'ampleur de la défaite.

Dans leur campagne des dernières heures, ils ont prévenu que plus la victoire des travaillistes serait importante, plus Starmer serait encouragé à augmenter les impôts au-delà de ceux qu'il a déjà définis.

"Plus la supermajorité sera importante, plus il sera facile de faire passer des politiques extrêmes - et plus le peuple britannique subira de hausses d'impôts", ont déclaré les conservateurs dans un communiqué.